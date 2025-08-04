10 AUGSUNDAY2025 2:30:16 PM
Nari

"बेशर्म रात को..." दो पतियों के साथ हनीमून पर गई पत्नी पर लोगों ने किए भद्दे कमेंट

  Edited By vasudha,
  Updated: 04 Aug, 2025 03:51 PM

नारी डेस्क: हिमाचल के दो भाइयाें की कहानी तो सभी को पता ही होगी जिन्होंने एक ही लड़की से शादी कर सभी को हैरान कर दिया। भले ही दोनों ने परिवार और समाज की रजामंदी से शादी की है लेकिन लोगों को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया। कुछ लोगों को लगता है कि इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों भाइयों को भला- बुरा कहा जा रहा है। 


हिंदू धर्म में दो शादियां करना एक अपराध है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, एक व्यक्ति को, जिसका जीवनसाथी जीवित है, दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव के रहने वाले प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ‘हट्टी समुदाय’ में आते हैं, दो लडकों से एक लड़की की शादी को "उजला पक्ष" कहा जाता है।  यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें एक ही महिला दो या अधिक भाइयों की पत्नी बनती है. इसे सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है। 


कुछ ही दिन पहले ही इस अनोखी शादी की खूब तस्वीरें और वीडिया वायरल हुई थी। अब इन्होंने अपनी पत्नी के साथ घुमते हुए कि कुछ तस्वीरें शेयर की जिसे देख कुछ लोग आगबबूले हो गए।  'सिरमौरी जोड़ीदार भाई' नाम के फेसबुक पेज पर शेयर की गई तस्वीरों पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- थोड़ा तो शर्म करो भाई। हमें शर्म आ रही है तुम्हें देखकर। सच में तुमने बेकार पढ़ाई लिखाई कि मेरे भाई मेरे हिसाब से। तो एक काम ऐसे पढ़े-लिखे लोग तो नहीं करते समझ नहीं आ रहा भाई तुम्हें क्या नाम है हद कर दी आपने।

एक अन्य यूजर ने लिखा- हिमाचल के अरमान, पायल और कृतिका मलिक...बस फर्क इतना है कि वहां लड़कियां दो है यहां लड़के। किसी ने लिखा- मैं सोच रहा हूं की तुम बेशर्म रात को अपने मम्मी पापा के सामने तीनों रूम में कैसे जाते हो शर्म नहीं आती। बताया जा रहा है कि  इस समुदाय में भी ज्यादातर एकल शादी ही होती है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद कुन्हट गांव की बेटी का दो लड़कों से विवाह हुआ है। 

