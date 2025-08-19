पायल मलिक ने IVF के बाद नैचुरली कंसीव किया, जानें कैसे हुआ ये मुमकिन!

नारी डेस्क : यूट्यूबर (YouTuber) पायल मलिक इन दिनों अपनी चौथी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। खास बात ये है कि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट के बाद नेचुरली प्रेग्नेंट होने की खबर शेयर की है। यह खबर सुनकर उनके फैंस चौंक भी गए और खुश भी हुए, क्योंकि आमतौर पर IVF के बाद नेचुरल प्रेग्नेंसी होना बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन पायल ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से खुले दिल से बताया और यह साबित किया कि यह संभव है।

IVF के बाद कैसे हुआ नेचुरल कंसीव?

गुरुग्राम के CIFAR IVF सेंटर के विशेषज्ञ डॉ. पुनीत राणा बताते हैं कि IVF के बाद भी महिलाओं की प्रजनन क्षमता (fertility) दोबारा एक्टिव हो सकती है, खासकर तब जब महिला अपनी लाइफस्टाइल सुधारती है, तनाव को कम करती है, और मानसिक रूप से मजबूत रहती है। पायल मलिक ने भी अपनी दिनचर्या में कई सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने योग, ध्यान (meditation) और संतुलित आहार को अपनाया, जिससे उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ बने और उन्होंने नैचुरली कंसीव कर लिया।

डॉक्टरों का मार्गदर्शन और स्वस्थ जीवनशैली बनी सहारा

पायल ने बताया कि IVF ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से लगातार सलाह ली और उनके बताए हुए तरीके अपनाए। IVF के बाद महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। लेकिन पायल ने धैर्य रखा, खुद को समझा और धीरे-धीरे अपनी स्थिति को बेहतर बनाया।

तीन बच्चों की मां, अब चौथी बार मां बनने जा रहीं

पायल मलिक पहले से ही तीन बच्चों की मां हैं। चिरायु, अयान और तुबा। ये तीनों बच्चे IVF प्रक्रिया के जरिए हुए थे। जब उन्होंने दोबारा फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे फिर से नेचुरली कंसीव कर पाएंगी। लेकिन प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट होना उनके लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं रहा।

संघर्ष करने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं पायल

पायल मलिक की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो मां बनने की कोशिश कर रही हैं लेकिन मुश्किलों से जूझ रही हैं। ये बताता है कि चाहे IVF हो या नेचुरल गर्भधारण अगर आप सही इलाज, सही सोच और सही जीवनशैली अपनाएं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।

एक ट्यूब से नेचुरल कंसीव, एक चमत्कार जैसी कहानी

डॉक्टरों के मुताबिक, पायल की एक ही फॉलोपियन ट्यूब काम कर रही थी, फिर भी उन्होंने नेचुरली कंसीव किया। ये सच में बहुत खास और दुर्लभ स्थिति है। ये साबित करता है कि शरीर कभी-कभी चमत्कार कर सकता है, अगर उसे सही माहौल और समय मिले।

उम्मीद ज़िंदा रखें!

पायल मलिक की चौथी प्रेग्नेंसी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। IVF जैसी तकनीक आज महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी नेचुरली गर्भधारण मुमकिन है। जो महिलाएं मां बनने का सपना देख रही हैं और बार-बार असफल हो रही हैं, उनके लिए पायल की ये जर्नी एक प्रेरणा है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है।