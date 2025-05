“पापा का बदला लूंगी…” – शहीद की बेटी की हुंकार, झुंझुनूं में आखिरी विदाई में डूबा पूरा गांव

नारी डेस्क: जब तिरंगे में लिपटा एक वीर सपूत अपने गांव मेहरादासी वापस लौटा, तो जीत का जश्न नहीं, बल्कि गम और गर्व का सैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय वायुसेना के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह जब गांव पहुंची, तो हर आंख नम थी और हर दिल भरा हुआ।

सुरेंद्र कुमार की तैनाती जम्मू-कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर थी। शनिवार सुबह पाकिस्तान की ओर से हुई अकारण फायरिंग में वह शहीद हो गए। इस खबर ने उनके परिवार के साथ-साथ पूरे जिले को हिला कर रख दिया।

Daughter of Jhunjhunu's martyr Sergeant (Medical Assistant) of Indian Air Force officer Surendra Kumar :



I will become a soldier like my father and avenge his martyrdom. @Dig_raw21 . pic.twitter.com/UHCfCZYHSo