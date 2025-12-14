17 DECWEDNESDAY2025 6:33:56 PM
Nari

पालक की सब्ज़ी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Dec, 2025 04:12 PM
पालक की सब्ज़ी

नारी डेस्क : पालक की सब्ज़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भारतीय डिश है, जो सेहत और स्वाद का बेहतरीन मेल मानी जाती है। पालक में आयरन, फाइबर और जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ इम्युनिटी भी मजबूत करते हैं। मेथी और बेसन के हल्के स्वाद के साथ बनी यह पालक की सब्ज़ी रोज़ के खाने के लिए एक हेल्दी और आसान विकल्प है।

Servings - 2

PunjabKesari

सामग्री

तेल – 1 बड़ा चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

लहसुन (बारीक कटा) – 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च (बारीक कटी) – 1 छोटा चम्मच

प्याज – 50 ग्राम (बारीक कटे)

उबले हरे मटर – 30 ग्राम

टमाटर – 70 ग्राम (कटे हुए)

हल्दी – ¼ छोटा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

पालक – 40 ग्राम (धोकर कटी हुई)

मेथी पत्ते – 2 बड़े चम्मच

बेसन – 1 बड़ा चम्मच

पानी – 100 मिलीलीटर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि

1. कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें जीरा डालें, फिर लहसुन और हरी मिर्च डालकर लगभग 30 सेकंड भूनें।

2. अब कटे हुए प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक पकाएं।

3. इसमें उबले हुए हरे मटर और टमाटर डालें। टमाटर नरम होने तक पकाएं।

4. अब हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

5. इसके बाद पालक और मेथी पत्ते डालें और 2–3 मिनट तक पकाएं।

6. अब बेसन डालकर अच्छे से चलाएं ताकि गांठ न बने।

7. इसमें 100 मिलीलीटर पानी डालें, ढककर 5–7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।

8. ढक्कन हटाकर सब्ज़ी को एक बार अच्छी तरह चला लें और गैस बंद कर दें।

9. गरम-गरम पालक की सब्ज़ी पराठे या रोटी के साथ परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

