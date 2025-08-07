10 AUGSUNDAY2025 2:28:57 PM
अब आप भी कद्दू के बीजों को रखे संभाल कर, बीजों को खाने से जानिए कितनें फायदे

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 07 Aug, 2025 01:31 PM
कद्दू खाना हर कोई पसंद नहीं करता। पर कद्दू खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अक्सर हम कद्दू के बीजों को फेंक देते हैं और इसके स्वास्थ्य लाभों को हल्के में लेते हैं । बता दे कि उसके बीज को खाना उससे भी ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद है।  कद्दू के बीज किसी वरदान से कम नहीं हैं। कद्दू के बीज खाने के कई फायदे हैं। कद्दू के बीज विटामिन, खनिज, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं। इन बीजों में आयरन, पोटैशियम, कॉपर और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। ऐसे में कद्दू के बीजों को खानपान का हिस्सा बनाने पर शरीर को एक नहीं बल्कि कई फायदे मिलते हैं।

जाने कद्दू के बीजों को खाने के फायदे..

हार्ट हेल्थ को बनाएं बेहतर

कद्दू के बीजों में मौजूद हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इसका पानी पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी घटता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इन बीजों में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं।   कद्दू के बीज विटामिन ई और कैरोटीनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। 

बीजों से पाचन तंत्र को बनाए मजबूत

कद्दू के बीज पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। अपने आहार में कद्दू के बीज शामिल करके, आप एक स्वस्थ पाचन तंत्र सुनिश्चित कर सकते हैं और जठरांत्र संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। ये बैक्टीरिया स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कद्दू के बीजों से इम्यूनिटी को करें मजबूत

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। कद्दू का बीज जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोजाना इनका सेवन करने से आप सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से बच सकते हैं। कद्दू के बीज सही तरह से खाए जाएं तो इनसे बीमारियों का खतरा दूर रहता है। इन बीजों से शरीर को एंटीबैक्टीरियल गुण, एंटीफंगल गुण और एंटीवायरल गुण भी मिलते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

बीजों को खाने से नींद बेहतर होती है

अक्सर बहुत से लोगों को सही तरह से नींद लेने में दिक्कत होती है। अक्सर ही रात में नींद खुल जाती है और दोबारा ठीक तरह से सोने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में नींद से जुड़ी दिक्कतें दूर करने में कद्दू के बीजों का सेवन काम आता है। कद्दू के बीजों में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है। कद्दू के बीज खाने पर शरीर को जिंक, सेलेनियम और कॉपर मिलते हैं जो स्लीप क्वालिटी बेहतर करने में फायदेमंद होते हैं। यह हार्मोन अच्छी नींद के लिए जरूरी है। अगर आप नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो रोजाना कद्दू के बीज का सेवन करें।

 बीजों से जोड़ों का दर्द होता है गायब

कई लोगों को नहीं पता होगा की कद्दू के बीजों के कितने फायदे हैं। यह हमारे जोड़ों को ठीक करने का एक अच्छा नुस्खा है। बतां दे कि कद्दू के बीजों में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दर्द से राहत मिलती है। ऐसे में कद्दू के बीज खाने पर जोड़ों का दर्द (Joint Pain) ठीक होने लगता है। इससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में इंफ्लेमेशन के कारण हो रहे दर्द से भी छुटकारा मिल जाता है। अर्थराइटिस के दर्द से राहत पाने के लिए इसके बीजों को डाइट का हिस्सा बनाएं।

 बीज वजन घटाने में सहायक

अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो कद्दू के बीज आपके लिए बेहतरीन स्नैक हो सकते हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो भूख को कंट्रोल रखते हैं और ज्यादा खाने से बचाते हैं। बता दे कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट मौजूद है। इन सीड्स को खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जो वजन घटाने में मदद करता है। वजन घटाने के लिए आमतौर पर आप 1 से 2 चम्मच यानी 20-30 ग्राम कद्दू के बीज का सेवन कर सकते हैं।

conclusion : अच्छी सेहत पाने के लिए रोजाना करें कद्दू के बीजों का सेवन। जिससे आप भी रहेंगे स्वस्थ।

