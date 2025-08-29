No Onion No Garlic Paneer White Gravy

नारी डेस्क : एक स्वादिष्ट और सेहतमंद पनीर की रेसिपी है जिसे बिना प्याज और लहसुन के तैयार किया जाता है। काजू, तरबूज के बीज और खसखस का इस्तेमाल इसे क्रीमी और समृद्ध बनाता है। हरी मटर और मसालों के साथ पकाकर यह ग्रेवी हल्की, परंतु फ्लेवर में भरपूर होती है। इसे रोटी, पराठा या पुलाव के साथ परोसा जा सकता है।

Servings - 5

सामग्री

काजू – 70 ग्राम

तरबूज के बीज – 2 बड़े चम्मच

खसखस – 1 बड़ा चम्मच

गर्म पानी – 200 मिलीलीटर

हरी मिर्च – 1 छोटी चम्मच

दूध – 120 मिलीलीटर

देशी घी – 2 छोटी चम्मच

जीरा – 1 छोटी चम्मच

दालचीनी की लकड़ी – 1

हरी इलायची – 2 फोड़

लौंग – 2 फोड़

उबली हुई हरी मटर – 100 ग्राम

नमक – 1 छोटी चम्मच

चीनी – 1/2 छोटी चम्मच

सफेद मिर्च पाउडर – 1 छोटी चम्मच

सूखी मेथी के पत्ते – 1 छोटी चम्मच

दूध – 60 मिलीलीटर

पनीर – 200 ग्राम

फ्रेश क्रीम – 50 ग्राम

धनिया पाउडर – 1 छोटी चम्मच

हरा धनिया – सजावट के लिए

विधि

1. एक कटोरे में 70 ग्राम काजू, 2 बड़े चम्मच तरबूज के बीज, 1 बड़ा चम्मच खसखस और 200 मिलीलीटर गर्म पानी डालकर 30 मिनट के लिए भिगो दें।

2. भिगोने के बाद इसे ब्लेंडर में डालें, 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च और 120 मिलीलीटर दूध मिलाएं। इसे मिक्स करके चिकना पेस्ट बना लें।

3. एक कड़ाही में 2 छोटी चम्मच देशी घी गरम करें। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 दालचीनी की लकड़ी, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालकर 1–2 मिनट तक भूनें।

4. अब इसमें 100 ग्राम उबली हुई हरी मटर डालें और मध्यम आंच पर 2–3 मिनट पकाएं।

5. अब इसमें तैयार ब्लेंडेड पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच सफेद मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच सूखी मेथी के पत्ते डालकर अच्छे से मिलाएं और 1–2 मिनट पकाएं।

6.इसमें 60 मिलीलीटर दूध डालकर मिलाएं और 2–3 मिनट और पकाएं।

7. अब इसमें 200 ग्राम पनीर और 50 ग्राम फ्रेश क्रीम डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

8. इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिक्स करें। आंच से उतार लें।

9. ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं।

10. अब इसे गरमा गरम परोसें।

