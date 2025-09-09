नेपाल में हिंसा की आग में जली इंसानियत: पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को ज़िंदा जलाया गया

नारी डेस्क: नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी खनाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हमला किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

यह घटना काठमांडू के दल्लू इलाके में स्थित झलनाथ खनाल के आवास पर हुई। प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। उस वक्त घर में झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी और उनका बेटा निर्भीक खनाल मौजूद थे। हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजलक्ष्मी खनाल को बुरी तरह पीटा और घर में आग लगा दी।

झलनाथ खनाल को नेपाली सेना ने समय रहते घर से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन राजलक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पहले उन्हें छाउनी स्थित नेपाली सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

🚨तस्वीर विचलित कर सकती है 🚨



नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की उनके घर में आग से मौत। प्रदर्शनकारियों ने लगायी थी आग pic.twitter.com/bfaiPoeEyN — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) September 9, 2025

इस दौरान हिंसा सिर्फ झलनाथ खनाल के घर तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के आवास पर भी हमला किया। साथ ही कई नेताओं के घरों और कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते दिखे, जिन्हें रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

स्थिति बिगड़ने पर सेना को कई नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक हेलीकॉप्टर उतारे गए और कई नेताओं को वहां से बाहर निकाला गया। ऐसी भी खबरें हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़ने की तैयारी में थे, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। इसी नाराज़गी में सिमरिक एयरलाइंस की इमारत में भी आग लगा दी गई।

नेपाल में जन विद्रोह।

नेपाल में Gen Z के विरोध प्रदर्शन की आग ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के विरोध में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया और अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना… pic.twitter.com/csAmZPbV4W — Dr Suraj Yadav Mandal डॉ सूरज मंडल ڈاکٹر سورج منڈل (@suraj_yadav2005) September 9, 2025

हिंसा की वजह से नेपाल से होने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। भारत की एयर इंडिया और इंडिगो ने दिल्ली-काठमांडू के बीच अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। त्रिभुवन एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इस बीच, नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। वहीं विपक्षी दलों ने मौजूदा सरकार के इस्तीफे और नए प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

नेपाल इस समय गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। झलनाथ खनाल की पत्नी की मौत ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। अब सबकी निगाहें सरकार, विपक्ष और जनता पर हैं कि देश को इस कठिन दौर से कैसे बाहर निकाला जाएगा