नीना गुप्ता, आलिया- वाली लिस्ट’ में मैं भी हूं : शादी से पहले प्रेग्नेंट होने पर बोलीं नेहा धूपिया

  Updated: 26 Aug, 2025 05:09 PM
  • Updated: 26 Aug, 2025 05:09 PM
नीना गुप्ता, आलिया- वाली लिस्ट’ में मैं भी हूं : शादी से पहले प्रेग्नेंट होने पर बोलीं नेहा धूपिया

 नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट होने को लेकर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि वह अकेली नहीं हैं उनकी जैसे हालात पहले भी कई सेलिब्रिटीज़ ने झेले हैं। नेहा ने खुलकर अपनी बात रखी कि उन्हें अक्सर ऐसे सवालों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन वह इस मुद्दे को नॉर्मल और खुलकर बात करने योग्य बनाना चाहती हैं।

नेहा के मुताबिक़ मैं भी उस लिस्ट का हिस्सा हूं'

मिड-डे को दिए इंटरव्यू में नेहा ने बताया कि उन्होंने अंगद बेदी से मई 2018 में शादी की थी और फिर शादी के सिर्फ छह महीने बाद ही अपनी पहली बच्ची, मेहर, को जन्म दिया। इस वजह से मीडिया और लोगों की सबसे बड़ी चर्चा यही रही, “बच्चा छह महीने में कैसे आ गया?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Dhupia (@nehadhupia)

नेहा ने कहा

“मुझे लगता है मैं नीना गुप्ता और आलिया भट्ट वाली वहीं लिस्ट में हूं। ये फनी है, लेकिन सच कहूं तो हमें इस पर शरमाने की बजाय इसे नॉर्मल बनाना चाहिए। महिलाओं की हेल्थ पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और मैं यही कोशिश कर रही हूं मिथकों को तोड़ना और जागरूकता फैलाना। हमें याद रखना चाहिए कि महिलाएं इस सफर में कभी अकेली नहीं होतीं।”

नेहा और अंगद के दो बच्चे

नेहा और अंगद अब दो बच्चों के माता-पिता हैं। पहली बच्ची मेहर का जन्म 2018 में हुआ था, और अक्टूबर 2021 में उन्होंने एक बेटे, गुरिक सिंह धूपिया बेदी, का स्वागत किया।

आलिया और नीना ने भी पहले की थी प्रेग्नेंसी

नेहा की बातों को सच कर, आलिया भट्ट भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं और फिर अप्रैल 2022 में रणबीर कपूर से शादी की। शादी के केवल सात महीने बाद ही उनका एक बेटा, राहा, हुआ।
वहीं, अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी आत्मकथा "सच कहूं तो" में लिखा कि उन्होंने विवियन रिचर्ड्स से शादी करने से पहले ही प्रेग्नेंसी का सामना किया था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Dhupia (@nehadhupia)

नेहा धूपिया का यह खुलासा सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि एक ज़रूरी संदेश भी है महिलाओं की जिंदगी और हेल्थ को लेकर जितनी सहजता और खुलापन होना चाहिए, हमें उसमें और सुधार करना चाहिए। यह सिर्फ एक सेलिब्रिटीज़ का मामला ही नहीं, बल्कि समग्र समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक कदम है।  

