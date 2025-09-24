24 SEPWEDNESDAY2025 9:22:35 PM
Nari

नवरात्रि में जौ से पता चलता है भविष्य, इसका रंग बताता है माता आपसे खुश है या नाराज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Sep, 2025 05:33 PM
नवरात्रि में जौ से पता चलता है भविष्य, इसका रंग बताता है माता आपसे खुश है या नाराज

नारी डेस्क: इन दिनाें पूरा देश नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है।  नवरात्रि के शुभ अवसर पर हर घर में ज्वारे यानी 'जौ' बोई जाती है। म‍िट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास माना जाता है। चलिए जानते हैं नवरात्रि के दौरान जौ क्यों बोया जाता है और यह मां को इतना प्रिय क्यों है।

PunjabKesari

नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है?

जौ धरती माता की उपजाऊ शक्ति और हरियाली का प्रतीक है। इसे बोने से घर में सुख-समृद्धि आने का संकेत मिलता है। मान्यता है कि माता को अंकुरित बीज बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वे नए जीवन और ऊर्जा का प्रतीक हैं। जौ को उगाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करता है।  जिस तरह यज्ञ में जौ की आहुति दी जाती है, उसी तरह नवरात्र में जौ बोकर हम देवी को अर्पण करते हैं।


 'जौ' थी पहली वनस्पति

धर्मग्रंथों में जौ को ब्रह्म भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की तो उस वक्त की पहली वनस्पति 'जौ' थी।  सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हुई थी। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए पूरे विधि-विधान से जौ बोए जाते है।

PunjabKesari
जौ के रंग से मिलते हैं ये संकेत

अगर नवरात्रि में जौ बोने के कुछ ही समय बाद उगने लगे या जल्दी हरी-भरी होने लगे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ हाेता है  कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है।  पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को माता पार्वती का भाई माना जाता है क्योंकि उनके और भगवान  शिव के विवाह में माता की ओर से भाई के द्वारा निभाए जाने प्रत्येक रस्म को भगवान  विष्णु ने ही निभाया था। यही वजह है कि जौ अगर हरा भरा रूप लेती है तो न सिर्फ माता रानी की कृपा होती है बल्कि भगवान विष्णु का भी असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। 


ये संकेत माने जाते हैं अशुभ 

नवरात्री के पहले दिन बोई गई जौ अगर सही से नहीं बढ़ रही है, और सूखकर झड़ रही है तो इसे शुभ संकेत नहीं मानते हैं। इस संकेत का अर्थ होता है कि आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने वाली हैं। अगर जौ सफ़ेद रंग के और सीधे उगे हो तो इसे शुभ माना जाता है. अगर जौ काले रंग के टेढ़े–मेढ़े उगते है तो अशुभ माना जाता है।  अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो वर्ष की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। नवरात्रि के समापन पर इसे किसी पवित्र किसी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। 

Related News

Nari Special

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it