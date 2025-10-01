18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन घर में ज़रूर लाएं ये पांच चीज़ें

नारी डेस्क: धनतेरस का त्योहार धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को समर्पित होता है। यह दिन न केवल समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन घर में कुछ विशेष चीज़ें लाने से परिवार में सुख-शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि आती है। आइए जानते हैं उन पांच चीज़ों के बारे में, जिन्हें धनतेरस के दिन घर में ज़रूर लाना चाहिए।

झाड़ू

धनतेरस के दिन झाड़ू लाना एक शुभ परंपरा है। इसे केवल सफाई का सामान नहीं बल्कि घर की बुरी ऊर्जा और नकारात्मकताओं को बाहर निकालने वाला ताबीज माना जाता है। खासकर नया झाड़ू लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। झाड़ू को पूजा स्थल या मुख्य दरवाजे के पास रखना शुभ होता है, जिससे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है।

हल्दी की घाट

हल्दी भारतीय संस्कृति में शुद्धता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर हल्दी की घाट (हल्दी से बनी गांठ) घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी के घटक में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। साथ ही, हल्दी घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने का माध्यम मानी जाती है। इसे पूजा स्थलों या दरवाजे पर लगाने से घर की सुरक्षा बढ़ती है।

बतासे

बतासे यानी मीठे गुड़ वाले या सादे बतासे, धनतेरस के दिन घर में लाना खुशहाली और मिठास का प्रतीक है। बतासे का मतलब है “मीठा जीवन” और ये इस बात का संकेत है कि आपके परिवार के जीवन में मिठास और आनंद बना रहे। धनतेरस के दिन बतासे घर में रखकर परिवार में प्यार और एकता बढ़ती है। साथ ही, मेहमानों को बतासे खिलाने से परिवार में समृद्धि आती है।

नमक और धनिया

नमक और धनिया, दो ऐसे तत्व हैं जिन्हें भारतीय परंपरा में विशेष महत्व दिया जाता है। नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और बाहर निकालने का काम करता है। धनिया (धनिया के बीज) को भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर नमक और धनिया को घर के मुख्य दरवाजे या पूजा स्थान पर रखने से बुरी नजर और नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

सोना और चांदी के बर्तन

धनतेरस का सबसे प्रमुख आशीर्वाद है सोना और चांदी। इस दिन सोना और चांदी के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है बल्कि यह घर में खुशहाली और खुशियों को भी बढ़ाता है। सोने-चांदी के बर्तन लाने से धन के देवता की कृपा बनी रहती है और घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। इन बर्तनों में पानी या जल रखने से भी लाभ होता है।



धनतेरस का दिन आपके घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाने का सुनहरा अवसर है। ऊपर बताई गई पांच चीज़ें आपके घर को न केवल शुभ बनाएंगे बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देंगे। इस दिन इन चीज़ों को लेकर आप अपने घर में धन की देवी की विशेष कृपा पा सकते हैं।

आप भी इस धनतेरस पर इन चीज़ों को अपने घर में लाएं और समृद्धि के साथ खुशहाली का अनुभव करें।

