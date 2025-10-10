मुगलों से सीखा श्वेता तिवारी ने जवान रहने का तरीका, 45 की उम्र में भी बनाए रखा 25 वाला फिगर!

नारी डेस्क : टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी चमक और ऊर्जा देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है श्वेता तिवारी की जवानी और फिटनेस का असली राज।

45 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस

श्वेता तिवारी की उम्र भले ही 45 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी फिटनेस और लुक्स देखकर कोई भी कह देगा कि वह 25 की लगती हैं। वह अपनी दिनचर्या में हेल्दी खान-पान और नियमित वर्कआउट को अहम जगह देती हैं।

श्वेता तिवारी की फिटनेस का राज खिचड़ी!

श्वेता तिवारी अपने डाइट प्लान में खिचड़ी को खास जगह देती हैं। उनका मानना है कि यह शरीर को डिटॉक्स करने और हल्का रखने का सबसे बेहतर तरीका है।

खिचड़ी और मुगलों का रिश्ता

आपको जानकर हैरानी होगी कि खिचड़ी सिर्फ भारतीय घरों में नहीं, बल्कि मुगल काल में भी बेहद लोकप्रिय थी। ऐतिहासिक ग्रंथ आइन-ए-अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि बादशाह अकबर को खिचड़ी बेहद पसंद थी और यह शाही भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि श्वेता को भी यह पारंपरिक डिश बेहद पसंद है और वह इसे हेल्दी ट्विस्ट के साथ अपनी डाइट में शामिल करती हैं।

खिचड़ी के पोषक तत्व और फायदे

खिचड़ी को सही मायने में भारतीय सुपरफूड कहा जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को पोषण देने के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। खिचड़ी का नियमित सेवन पाचन को दुरुस्त रखता है, वजन घटाने में मदद करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। यह हल्का भोजन शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति दिनभर ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करता है।

श्वेता तिवारी का फिटनेस रूटीन

श्वेता तिवारी रोजाना वर्कआउट, योगा और स्ट्रेचिंग करती हैं। वह प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा तेल मसाले से परहेज करती हैं। उनका मानना है कि फिटनेस कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। श्वेता तिवारी की खूबसूरती और फिटनेस के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि संतुलित डाइट, एक्सरसाइज और आत्मअनुशासन है। और अगर आप भी उनकी तरह जवां दिखना चाहते हैं, तो खिचड़ी को अपनी थाली में जरूर शामिल करें!

