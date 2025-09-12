14 SEPSUNDAY2025 9:58:40 PM
  Edited By Monika,
  Updated: 12 Sep, 2025 02:56 PM
Mrunal Thakur का स्किनकेयर सीक्रेट, सोने से पहले चेहरे पर लगाती हैं ये तेल!

नारी डेस्क : हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ, हेल्दी और ग्लोइंग नजर आए। इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अलग-अलग स्किनकेयर ट्रेंड्स अपनाते हैं। वहीं, कुछ सेलेब्स सोशल मीडिया पर खुद अपने स्किनकेयर रूटीन और टिप्स फैंस के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपनी दमकती और हेल्दी स्किन का राज साझा किया है।

मृणाल ठाकुर का स्किनकेयर सीक्रेट

कमाल की बात यह है कि मृणाल किसी महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती हैं। उनका स्किनकेयर रूटीन बेहद आसान है और इसे उन्होंने अपनी मां से सीखा है। मृणाल बताती हैं कि उनकी मां हमेशा रात को सोने से पहले चेहरे पर बादाम तेल लगाने की सलाह देती हैं। उनका मानना है कि इससे त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है।

बादाम तेल के फायदे

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, बादाम तेल में विटामिन E, फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका नियमित उपयोग करने से त्वचा मुलायम, हाइड्रेटेड और स्मूथ बनी रहती है। साथ ही, बादाम तेल चेहरे के टेक्सचर को सुधारने में मदद करता है और ड्राईनेस यानी त्वचा की सूखापन को कम करता है। इससे त्वचा पर नेचुरल ग्लो और शाइन आती है, जिससे चेहरा फ्रेश और दमकता हुआ नजर आता है। बता दें की बादाम तेल हल्के डार्क सर्कल्स, फाइन लाइन्स और चेहरे की सूजन या पफीनेस को कम करने में भी सहायक होता है। इसके कूलिंग और सूदिंग प्रभाव के कारण त्वचा को आराम मिलता है और तनाव कम होता है।

क्या बादाम तेल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है?

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं कि खुद बादाम तेल ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर इसे हल्के हाथों से मसाज किया जाए तो चेहरे की त्वचा में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे स्किन फ्रेश और चमकदार नजर आती है।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

हालांकि बादाम तेल के कई फायदे हैं, लेकिन यह सभी के लिए सुरक्षित नहीं होता। डॉक्टरों की सलाह है कि कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी त्वचा ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो बादाम तेल लगाने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि इससे चेहरे पर ब्रेकआउट या पिंपल्स हो सकते हैं। वहीं, जिनकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है या जिन्हें नट्स से एलर्जी है, उन्हें बादाम तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा, पूरे चेहरे पर तेल लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर तेल लगाने के बाद खुजली, जलन या कोई अन्य असहजता महसूस होती है, तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। साथ ही हमेशा तेल को साफ और सूखी त्वचा पर ही लगाएं, ताकि यह त्वचा में अच्छे से समा सके और किसी तरह की समस्या न पैदा हो।

इन सरल और नेचुरल तरीकों से आप अपनी त्वचा को हेल्दी, ग्लोइंग और दमकती बना सकते हैं। मृणाल ठाकुर जैसे सेलेब्स की तरह बिना महंगे प्रोडक्ट्स के भी आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं।
 

