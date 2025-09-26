26 SEPFRIDAY2025 9:29:18 PM
Nari

मिक्सर जार की पत्तियां होंगी नई जैसी चमकदार, अपनाएं ये आसान हैक्स

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Sep, 2025 03:25 PM
मिक्सर जार की पत्तियां होंगी नई जैसी चमकदार, अपनाएं ये आसान हैक्स

नारी डेस्क : मिक्सी घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला किचन अप्लायंस है। मसाले पीसने से लेकर शेक बनाने तक, यह हर दिन काम आता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जार और उसकी पत्तियों की सफाई। अगर सही से सफाई न हो तो पत्तियों में जंग लगने लगती है और जार जल्दी खराब हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक हैक बता रहे हैं जिससे आपका जार चमक उठेगा और पत्तियां आसानी से साफ हो जाएंगी।

मिक्सर जार की पत्ती कैसे साफ करें?

मिक्सर जार की पत्तियों की सफाई के लिए यह एक आसान और असरदार तरीका है। सबसे पहले जार को उल्टा कर लें और उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकती हैं। इसके बाद इसमें दो ढक्कन कोल्ड ड्रिंक डालकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर टूथब्रश से जार की पत्तियों को हल्के हाथ से रगड़ें। इस तरीके से पत्तियों पर जमी गंदगी और चिपचिपापन आसानी से साफ हो जाएगा और जार एकदम चमक उठेगा।

PunjabKesari

अगर मिक्सर की पत्तियां जाम हो जाएं

अगर मिक्सर जार की पत्तियां जाम हो जाएं तो यह आसान तरीका अपनाएं। सबसे पहले जार को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। अब जार के अंदर की तरफ थोड़ा सा खाद्य तेल डालें और पत्तियों पर अच्छी तरह लगा दें। इसके बाद जार को उल्टा करके नीचे की तरफ हल्की वैसलीन लगाएं। इस प्रक्रिया से पत्तियां चिकनी हो जाएंगी और आसानी से स्मूद चलने लगेंगी।

जार पर लगी जंग को कैसे हटाएं

अगर मिक्सर जार पर जंग लग गई है, तो इसे हटाने के लिए एक आसान पेस्ट तैयार करें। एक कटोरी में बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को ब्रश की मदद से जंग लगे हिस्सों पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से रगड़ें और पानी से अच्छी तरह धो लें। जंग पूरी तरह साफ हो जाएगी और आपका जार फिर से नई तरह चमक उठेगा।

बेकिंग सोडा, नींबू और कोल्ड ड्रिंक जैसे आसान घरेलू उपायों से आप जार की सफाई भी कर सकती हैं और जंग भी हटा सकती हैं। नियमित सफाई और हल्की ऑयलिंग से पत्तियां स्मूद चलती हैं और जार नए जैसा बना रहता है। थोड़ा ध्यान और समय देकर आप अपने मिक्सर को सालों तक सही हालत में रख सकती हैं।


 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it