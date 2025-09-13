मसाला पापड़ Omelette

नारी डेस्क : अगर आप कुछ जल्दी, स्वादिष्ट और क्रिस्पी स्नैक बनाना चाहते हैं, तो मसाला पापड़ ऑमलेट आपके लिए परफेक्ट है। यह रेसिपी अंडे, सब्ज़ियों और मसालों के साथ क्रंची पापड़ को मिलाकर बनाई जाती है, जिससे हर बाइट में टेस्टी और मजेदार फ्लेवर आता है।
Servings - 2
सामग्री
तेल – 1 बड़ा चम्मच
मसाला पापड़ – 2
अंडे – 2
प्याज (कटा हुआ) – 40 ग्राम
टमाटर (कटा हुआ) – 40 ग्राम
शिमला मिर्च (कटी हुई) – 40 ग्राम
हरी मिर्च – 1 चम्मच
नमक – 1/2 चम्मच
काली मिर्च – 1/2 चम्मच
प्रोसेस्ड चीज़ – 50 ग्राम
हरी चटनी – 30 ग्राम
सेव – 2 बड़े चम्मच
बनाने की विधि
1. पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और उसमें एक मसाला पापड़ रखें।
2. पापड़ के ऊपर एक अंडा फोड़ें और चम्मच की मदद से पूरे पापड़ पर फैलाएं।
3. अब अंडे के ऊपर कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और प्रोसेस्ड चीज़ डालें।
4. जब अंडा आधा पका हो जाए, तो सावधानी से पापड़ को आधा मोड़ दें और अंडा पूरी तरह पकने तक सेंकें।
5. अब इसके ऊपर हरी चटनी लगाएं और सेव से गार्निश करें। पैन से निकालें।
6. गरमा-गरम परोसें और मजे लें।
