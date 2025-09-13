14 SEPSUNDAY2025 9:58:19 PM
Nari

मसाला पापड़ Omelette

  • Edited By Monika,
  • Updated: 13 Sep, 2025 03:23 PM
मसाला पापड़ Omelette

नारी डेस्क : अगर आप कुछ जल्दी, स्वादिष्ट और क्रिस्पी स्नैक बनाना चाहते हैं, तो मसाला पापड़ ऑमलेट आपके लिए परफेक्ट है। यह रेसिपी अंडे, सब्ज़ियों और मसालों के साथ क्रंची पापड़ को मिलाकर बनाई जाती है, जिससे हर बाइट में टेस्टी और मजेदार फ्लेवर आता है।

Servings - 2

PunjabKesari

सामग्री

तेल – 1 बड़ा चम्मच

मसाला पापड़ – 2

अंडे – 2

प्याज (कटा हुआ) – 40 ग्राम

टमाटर (कटा हुआ) – 40 ग्राम

शिमला मिर्च (कटी हुई) – 40 ग्राम

हरी मिर्च – 1 चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/2 चम्मच

प्रोसेस्ड चीज़ – 50 ग्राम

हरी चटनी – 30 ग्राम

सेव – 2 बड़े चम्मच

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

बनाने की विधि

1. पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और उसमें एक मसाला पापड़ रखें।

2. पापड़ के ऊपर एक अंडा फोड़ें और चम्मच की मदद से पूरे पापड़ पर फैलाएं।

3. अब अंडे के ऊपर कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और प्रोसेस्ड चीज़ डालें।

4. जब अंडा आधा पका हो जाए, तो सावधानी से पापड़ को आधा मोड़ दें और अंडा पूरी तरह पकने तक सेंकें।

5. अब इसके ऊपर हरी चटनी लगाएं और सेव से गार्निश करें। पैन से निकालें।

6. गरमा-गरम परोसें और मजे लें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

 


 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it