मसाला चाय Tres लेचेस

नारी डेस्क : मसाला चाय का स्वाद और ट्रेस लेचेस की नमी दोनों का कमाल एक ही केक में! इस मसाला चाय ट्रेस लेचेस केक को ठंडी फ्रिजिंग के बाद परोसें और चाय की खुशबू और मलाई की richness का लुत्फ उठाएं। यह डेजर्ट खास मौकों और चाय से प्याक करने वालों के लिए परफेक्ट है।

Servings - 9

सामग्री

पानी – 100 मिलीलीटर

दूध – 80 मिलीलीटर

हरी इलायची – 3 कली

लौंग – 2 कली

दालचीनी पाउडर – 1/4 चम्मच

गरम मसाला – 1/4 चम्मच

केसर के धागे – 1/4 चम्मच

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

चाय पत्ती – 2 बड़े चम्मच

कंडेंस्ड मिल्क – 60 ग्राम

हैवी क्रीम – 50 ग्राम

इवापोरेटेड मिल्क – 200 मिलीलीटर

वनीला स्पॉन्ज केक – 250 ग्राम

लौंग पाउडर – 1/4 चम्मच

केसर के धागे – 1/4 चम्मच

सूखे गुलाब के फूल – 1 बड़ा चम्मच

बनाने की विधि

1. एक पैन में 100 मिली पानी, 80 मिली दूध, 3 इलायची, 2 लौंग, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच केसर, 1 बड़ा चम्मच अदरक और 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती डालें। हलचल करें और उबाल आने दें।

2. गैस बंद कर दें और चाय मिश्रण को छान लें। 5–7 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

3. ठंडी होने पर इसमें 60 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 50 ग्राम हैवी क्रीम और 200 मिली इवापोरेटेड मिल्क डालें। अच्छी तरह फेंटें।

4. 250 ग्राम वनीला स्पॉन्ज केक को एक डिश में रखें और फोर्क से चारों ओर छेद करें। धीरे-धीरे तैयार मसाला चाय मिल्क सोक केक पर डालें। केक को 8–10 घंटे फ्रिज में रखें ताकि यह अच्छी तरह से सोख ले।

5. ठंडा होने के बाद, केक के ऊपर व्हिप्ड क्रीम की एक परत समान रूप से फैलाएं।

6. ऊपर से लौंग पाउडर, केसर और सूखे गुलाब के फूल डालकर गार्निश करें। 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें।

7. सेट होने के बाद, अपनी पसंद के अनुसार केक के टुकड़े काटें।

8. परोसते समय, चाहें तो कुछ बचा हुआ मसाला चाय मिल्क टुकड़ों के चारों ओर डाल सकते हैं।

9. सर्व करें।

