लौकी Crispy स्टिक

नारी डेस्क : लौकी सिर्फ हेल्दी ही नहीं, बल्कि स्वाद में भी कमाल की होती है। इसे इस बार कुछ अलग अंदाज में ट्राय करें लौकी क्रिस्पी स्टिक। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये स्टिक्स बच्चों और बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट स्नैक हैं। हल्के मसालों और तिल के साथ तली हुई ये स्टिक्स पार्टी, चाय के साथ या हल्के खाने में बेहतरीन लगती हैं।

Servings - 3

सामग्री

कद्दूकस की हुई लौकी – 430 ग्राम

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटी चम्मच

धनिया पाउडर – 1 छोटी चम्मच

नमक – 1 छोटी चम्मच

हल्दी पाउडर – 1/4 छोटी चम्मच

बेसन – 50 ग्राम

पानी – 180 मिलीलीटर

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

सरसों के बीज – 1/2 छोटी चम्मच

जीरा – 1/2 छोटी चम्मच

मेथी के बीज – 1/4 छोटी चम्मच

तिल के बीज (सफेद) – 2 बड़े चम्मच

तलने के लिए तेल

तंदूरी मेयोनेज – सजावट के लिए

विधि

1. एक बाउल में कद्दूकस की हुई लौकी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी डालें। अच्छे से मिलाकर अलग रख दें।

2. एक अलग बाउल में बेसन और पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें।

3. मूसली या कूटनी में अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा कूट लें और अलग रख दें।

4. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करें। इसमें सरसों के बीज, जीरा और मेथी के बीज डालकर 1 मिनट भूनें।

5. अब लौकी का मिश्रण पैन में डालें और मध्यम आंच पर 3–4 मिनट पकाएं, बीच-बीच में चलाते रहें।

6. बेसन का घोल डालें और अच्छे से मिलाएं। मिश्रण गाढ़ा होने तक पकाएं।

7. आंच से हटाकर 5–8 मिनट ठंडा होने दें।

8. ठंडा होने के बाद मिश्रण की छोटी-छोटी मात्रा लेकर हाथ में फैलाएं, बीच में आइसक्रीम स्टिक रखें और स्टिक के चारों तरफ स्टिक का आकार दें।

9. स्टिक को सफेद तिल के बीज में अच्छी तरह कोट करें।

10. एक कड़ाही में तलने के लिए पर्याप्त तेल गर्म करें। स्टिक्स को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। फिर कागज पर निकालकर अतिरिक्त तेल सोख लें।

11. ऊपर से तंदूरी मेयोनेज डालकर सजाएं।

12. गरमा गरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum