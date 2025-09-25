Lado Lakshmi Yojana: अब हरियाणा की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानिए आवेदन का तरीका

नारी डेस्क: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित कल्याणकारी योजना, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, गुरुवार को आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। सीएम सैनी ने पंचकूला से इस योजना के मोबाइल एप को लॉन्‍च कर द‍िया है। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आने का रास्ता साफ हो गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन सिर्फ मोबाइल एप से ही होगा।



मार्च में हुई थी इस योजना की घोषणा

सैनी ने मार्च में हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए गए 2,05,017 करोड़ रुपये के अपने पहले बजट में इस पहल का अनावरण किया था। विभिन्न कल्याणकारी उपायों के अलावा, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उल्लेखनीय रूप से, यह योजना केवल 192 दिनों के भीतर घोषणा से कार्यान्वयन तक पहुंच गई है, जो "नीति, नीयत और निष्पदान" (नीति, नीयत और क्रियान्वयन) के सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



22 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा

पहुंच को सुगम बनाने के लिए, सैनी ने पंचकूला से एक मोबाइल एप्लिकेशन का अनावरण किया, जिससे पात्र महिलाएं इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकेंगी। इस योजना के तहत, 23 से 60 वर्ष की आयु की लगभग 22 लाख महिलाओं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है, को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर, सभी 22 जिलों में एक साथ शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए गए।



लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

-सबसे पहले अपने मोबाइल में लाडो लक्ष्मी योजना का एप डाउनलोड करें

-अपना मोबाइल नंबर भरें और OTP से वेरिफिकेशन करें

-जिस महिला के नाम से फॉर्म भरना है, उसका पूरा विवरण दर्ज करें इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पूरा पता भरें

-लाभार्थी महिला के परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें।

-अगले चरण में परिवार की सालाना आय का पूरा विवरण दें ।

-फिर अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी भरें, जिसमें IFSC Code हो

-आखिरी में मोबाइल कैमरे से लाइव फोटो क्लिक करें।

