क्या डिलीवरी के आखिरी फेज में हैं कैटरीना कैफ? सामने आई बेबी की डेट!

नारी डेस्क: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल इन दिनों चर्चा में हैं और वजह है – उनकी प्रेग्नेंसी। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से फैल रही है कि कैटरीना जल्द ही मां बनने वाली हैं। अब ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कैटरीना प्रेग्नेंसी के आखिरी यानी तीसरे ट्राइमेस्टर में पहुंच चुकी हैं और उनकी डिलीवरी डेट भी सामने आ गई है।

अक्टूबर में आ सकता है बेबी कौशल!

खबरों के मुताबिक, कैटरीना की डिलीवरी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच हो सकती है। यानी अब कुछ ही हफ्तों में कौशल परिवार में नए मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कैटरीना इस समय पूरी तरह से आराम कर रही हैं और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं।

कैटरीना की वायरल तस्वीर ने बढ़ाई चर्चाएं

हाल ही में सोशल मीडिया पर कैटरीना की एक धुंधली सी फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो थोड़ी हेल्दी दिख रही हैं और उनका बेबी बंप भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर के बाद से फैन्स के बीच ये मान लिया गया कि कैटरीना सच में प्रेग्नेंट हैं। हालांकि ये तस्वीर कितनी असली है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि आजकल फेक फोटो बनाना भी बहुत आसान हो गया है।

विक्की और कैटरीना की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं

अब तक न कैटरीना कैफ और न ही विक्की कौशल ने इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि की है। इसलिए जब तक इन दोनों में से कोई सामने आकर कुछ नहीं कहता, तब तक ये खबरें सिर्फ अटकलें ही मानी जा रही हैं। मीडिया चैनल्स भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

