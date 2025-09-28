इस करवाचौथ अपने लुक को बनाएं खास इन लेटेस्ट सूट डिजाइंस के साथ

नारी डेसिक : करवाचौथ महिलाओं का पसंदीदा त्यौहार है, क्योंकि इसमें सजने-संवरने और शॉपिंग का मौका मिलता है। हर महिला चाहती है कि इस दिन वो सबसे खास दिखे। इसी को ध्यान में रखते हुए आउटफिट सिलेक्ट किया जाता है। आजकल ज्यादातर महिलाएं करवाचौथ पर सूट पहनना पसंद करने लगी हैं। यह न केवल कम्फर्टेबल होता है, बल्कि देखने में भी सुंदर लगता है। अगर आप भी इस करवाचौथ सूट पहनने की सोच रही हैं, तो यहां कुछ लेटेस्ट पैटर्न और स्टाइल्स दिए गए हैं।

पंजाबन लुक

करवाचौथ पर आप पूरे पंजाबन कुड़ी लुक में तैयार हो सकती हैं। गोल्ड एंब्रॉयडरी वाला लाल सूट और हेवी दुपट्टा आपको इतना सुंदर लुक देगा कि हर कोई देखता रह जाएगा। इसके साथ आप लाल चूड़े, परांदा वाली चोटी और जूतियां पहनकर पक्की पंजाबन लगेंगी।

लहंगा सूट

लहंगा सूट भी करवाचौथ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें थोड़ा हेवी लुक आता है, जो फेस्टिवल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। आप अपने लिए डार्क ग्रीन शेड चुन सकती हैं। इस रंग पर सिल्वर एंब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है और रंगत और भी निखर कर आती है।

हेवी एंब्रॉयडरी सूट

करवाचौथ पर पीला रंग बहुत सुंदर लगता है। खासतौर पर लाल चूड़े और लाल लिपस्टिक के साथ तो सुंदरता डबल हो जाती है। आप हेवी एंब्रॉयडरी वाला सूट चुन सकती हैं। इसके साथ हेवी घेरदार प्लाजो बनवा लें, ऐसा लगेगा जैसे आपने भारी लहंगा वियर किया हो।

टू-टोन सूट

अगर आप कुछ ट्रेंडी और यूनिक चाहती हैं, तो दो रंगों का कॉम्बिनेशन वाला सूट ट्राई करें। उदाहरण के लिए रानी पिंक और बैंगनी का कॉम्बो। इसमें हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी हो सकती है, लेकिन सूट फिर भी ओवर नहीं लगेगा। स्लिम फिट पैंट और लॉन्ग लेंथ आपको स्लिम और टॉल लुक भी देंगे।

जैकेट स्टाइल सूट

आजकल जैकेट स्टाइल सूट काफी ट्रेंड में हैं। इस करवाचौथ आप इसके लिए रेड और गोल्डन का क्लासिक कॉम्बो चुन सकती हैं। यह हर स्किन टोन पर बहुत ही खूबसूरत और निखर कर आता है।

अनारकली सूट सेट

अनारकली सूट आपको रॉयल और क्लासी लुक देता है। अगर आप ज्यादा भारी वियर नहीं करना चाहतीं, तो सिंपल सा अनारकली सूट चुन सकती हैं। आजकल स्लीव्स, बॉर्डर और दुपट्टे पर हेवी एंब्रॉयडरी का ट्रेंड है, बाकी सूट सिंपल ही रहता है।

90s स्टाइल सूट

अगर आप थोड़ा विंटेज वाइब चाहती हैं, तो हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी वाला 90s स्टाइल सूट चुनें। यह पुराने बॉलीवुड की झलक देता है। इस तरह के सूट के साथ ज्यादा ज्वैलरी की जरूरत नहीं होती और ओवरऑल लुक बहुत प्यारा आता है।

पेस्टल शेड्स

आजकल पेस्टल शेड्स का जमाना है। अगर आप लाल या पीले रंग से अलग कुछ पहनना चाहती हैं, तो पेस्टल पीच, पिंक, ब्लू या येलो शेड चुन सकती हैं। हेवी एंब्रॉयडरी और सॉफ्ट शेड वाला सूट आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक दोनों देगा।करवाचौथ महिलाओं के लिए सिर्फ त्यौहार नहीं, बल्कि सजने-संवरने और खुद को खास दिखाने का मौका भी है। इस दिन सही सूट और ब्लाउज डिज़ाइन चुनकर आप न केवल कम्फर्टेबल रहेंगी, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेंगी।