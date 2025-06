Mock Drill: क्या कल फिर कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इन 4 राज्यों में होगी मॉक ड्रिल

नारी डेस्क: भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कल यानी 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। यह अभ्यास 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हो रहा है, जो 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था।

अब इस मॉक ड्रिल के एलान के बाद फिर अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है? क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल के एलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। यह देखा जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य कितने तैयार हैं। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है और इस स्थिति में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है।

सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि यह नागरिकों को मुश्किल समय में सुरक्षित रहने का तरीका सिखाती है। यह बताती है कि कैसे एक आम इंसान मुश्किल हालात में खुद की और दूसरों की मदद कर सकता है। जंग या आपदा जैसी स्थिति से निकलने में ये ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हर किसी को इस मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेना चाहिए।

इस मॉक ड्रिल का अभ्यास करने के बाद लोगों की जान बचाई जा सकती है। विशेषज्ञों की मानें तो कई यूरोपीय देशों में इस तरह के मॉक ड्रिल होते हैं। जहां भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है वहां की सरकार नागरिकों को

इसी वजह से अब लोग पूछ रहे हैं – क्या फिर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है भारत?

इस ड्रिल के दौरान राज्यों में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का परीक्षण किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि राज्य प्रशासन और आम नागरिक आपदा या युद्ध जैसे हालात में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, लेकिन डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

