जली कड़ाही का सिरदर्द खत्म! मिनटों में साफ करने का आसान घरेलू उपाय

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 28 Aug, 2025 07:26 PM
जली कड़ाही का सिरदर्द खत्म! मिनटों में साफ करने का आसान घरेलू उपाय

नारी डेस्क : कई बार खाना बनाते समय कड़ाही या तवा जलकर काला हो जाता है। इसके बाद उसे साफ करना बहुत मुश्किल लगता है। घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जिससे आपकी कड़ाही मिनटों में चमक उठेगी।

बेकिंग सोडा और नींबू का तरीका

जलकर काली हुई कड़ाही को साफ करना अब मुश्किल काम नहीं रहा। इसके लिए बेकिंग सोडा और नींबू का तरीका सबसे आसान और असरदार माना जाता है। सबसे पहले कड़ाही में 2-3 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा डालें और आधा नींबू काटकर उसके रस के साथ-साथ नींबू की गुठली से कड़ाही की सतह पर अच्छे से रगड़ें। नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड और बेकिंग सोडा का हल्का क्षारीय गुण मिलकर जले हुए दाग और काले हिस्सों को ढीला कर देता है। इसके बाद कड़ाही को लगभग 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि मिश्रण अच्छे से असर करे। इसके बाद कड़ाही को गुनगुने पानी से धो लें और स्पंज या ब्रश से हल्का रगड़ें। मिनटों में ही कड़ाही का कालापन दूर हो जाएगा और वह पहले जैसी चमकदार हो जाएगी। यह तरीका न केवल आसान है बल्कि प्राकृतिक चीजों से होने के कारण कड़ाही को नुकसान भी नहीं पहुंचाता।

PunjabKesari

सिरका और पानी का तरीका

जलकर काली हुई कड़ाही को साफ करने के लिए सिरका और पानी का तरीका बहुत आसान और प्रभावी है। इसके लिए कड़ाही में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं और इसे हल्की आंच पर उबालें। सिरके की अम्लीय प्रकृति जले हुए तेल और दाग को ढीला कर देती है, जिससे कड़ाही की सफाई आसान हो जाती है। 10 मिनट तक इसे उबालने के बाद आंच बंद कर दें और कड़ाही को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद स्पंज या ब्रश की मदद से कड़ाही की सतह को हल्के हाथों से साफ करें। इस प्रक्रिया से जले हुए दाग आसानी से हट जाते हैं और कड़ाही फिर से पहले जैसी चमकदार और साफ नजर आने लगती है। यह तरीका न सिर्फ सरल है बल्कि कड़ाही की सतह को नुकसान भी नहीं पहुंचाता।

नमक और तेल का तरीका

जलकर काली हुई कड़ाही को साफ करने के लिए नमक और तेल का तरीका बहुत सरल और असरदार है। सबसे पहले जली हुई कड़ाही में थोड़ा सा तेल डालें और मोटा नमक छिड़क दें। नमक और तेल का मिश्रण जले हुए हिस्सों को ढीला करने और खुरचने में मदद करता है, जिससे कड़ाही की सफाई आसान हो जाती है। इसके बाद इसे हल्के हाथों से लगभग 5-10 मिनट तक रगड़ें ताकि जले हुए दाग पूरी तरह हट जाएं। इसके बाद कड़ाही को गर्म पानी से धो लें और स्पंज से हल्का सा पोंछ लें। मिनटों में ही कड़ाही का कालापन दूर हो जाएगा और यह पहले जैसी साफ और चमकदार नजर आने लगेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि कड़ाही की सतह को नुकसान भी नहीं पहुंचाता।

PunjabKesari

डिशवॉशिंग सोप और पानी का तरीका

जलकर काली हुई कड़ाही को साफ करने के लिए डिशवॉशिंग सोप और पानी का तरीका भी बहुत आसान और प्रभावी है। इसके लिए कड़ाही में पहले गरम पानी डालें और उसमें थोड़ा सा डिशवॉशिंग सोप मिलाएं। इस मिश्रण को 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जले हुए दाग और चिकनाई ढीली हो जाए। इसके बाद स्पंज की मदद से कड़ाही की सतह को हल्के हाथों से रगड़ें। कुछ ही मिनटों में कड़ाही का कालापन और जली हुई चिकनाई आसानी से हट जाएगी और कड़ाही पहले जैसी साफ और चमकदार हो जाएगी। यह तरीका सरल होने के साथ-साथ कड़ाही को नुकसान भी नहीं पहुंचाता और बार-बार इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है।

ध्यान देने योग्य बातें

कड़ाही को साफ करते समय हमेशा हल्के हाथों से रगड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जोर लगाने से कड़ाही की सतह खरोंच या खराब हो सकती है। खासकर एल्युमिनियम या नॉन-स्टिक कड़ाही में तेज़ स्क्रबिंग से बचें, ताकि उनकी कोटिंग और बनावट सुरक्षित रहे। इसके अलावा, नियमित रूप से कड़ाही की सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जले हुए दाग और कालापन बनने की संभावना कम हो जाती है और कड़ाही हमेशा साफ और चमकदार बनी रहती है। इन आसान सावधानियों को अपनाकर आप अपनी कड़ाही को लंबे समय तक नई जैसी बनाए रख सकते हैं।

PunjabKesari

जली हुई कड़ाही को साफ करना अब मुश्किल नहीं। बेकिंग सोडा, नींबू, सिरका, नमक या डिशवॉशिंग सोप जैसी सामान्य चीजों से मिनटों में कड़ाही चमक सकती है।

