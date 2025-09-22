23 SEPTUESDAY2025 2:44:26 AM
Nari

बरसात में फूल गए दरवाजे और खिड़कियां? इन 2 घरेलू उपायों से करें आसानी से ठीक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Sep, 2025 05:27 PM
बरसात में फूल गए दरवाजे और खिड़कियां? इन 2 घरेलू उपायों से करें आसानी से ठीक

नारी डेस्क: बरसात का मौसम अपने साथ सुहाना मौसम लाता है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनमें से एक आम समस्या है लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का फूल जाना। बारिश की नमी और हवा में ठंडक के कारण लकड़ी फैल जाती है और दरवाजा या खिड़की ठीक से बंद नहीं होती। इसके अलावा लकड़ी की खूबसूरती भी प्रभावित होती है। यदि आपके घर में भी यह समस्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सरल और घरेलू उपायों अपनाकर आप अपने लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों को मिनटों में फिर से सही कर सकते हैं।

सरसों का तेल और नींबू का घोल

लकड़ी की देखभाल का सबसे पुराना और कारगर उपाय है सरसों का तेल और नींबू का घोल। इसके लिए आधा कप सरसों का तेल लें और उसमें आधा नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को कपड़े की मदद से फूल गई लकड़ी पर अच्छी तरह लगाएं। सरसों का तेल लकड़ी को पोषण देता है और नींबू का रस नमी सोखकर लकड़ी को फूलने से बचाता है। नियमित रूप से इसे लगाने पर लकड़ी की सतह फिर से चिकनी और मजबूत हो जाती है।

मोमबत्ती या वैसलीन

यदि दरवाजे या खिड़कियों के जॉइंट्स फूल गए हैं और बंद होने में दिक्कत हो रही है, तो मोमबत्ती या वैसलीन का इस्तेमाल करें। दरवाजे और खिड़कियों की जॉइंट्स पर मोमबत्ती हल्के हाथ से रगड़ें। वैसलीन भी इसी तरह काम करती है। इससे लकड़ी चिकनी हो जाती है और दरवाजे आसानी से खुलने-बंद होने लगते हैं। यह उपाय लकड़ी को नमी से बचाने और फूलने से रोकने में भी मदद करता है।

बरसात के कारण खिड़कियां-दरवाजे हो गए हैं जाम, इन उपायों से फटाफट करें सही: Rainy Season Hacks

नियमित देखभाल के उपाय

बारिश के मौसम में लकड़ी की सही देखभाल के लिए कुछ बातें ध्यान में रखें

नियमित लगाएं घोल: सरसों के तेल और नींबू के घोल को महीने में एक बार जरूर लगाएं।

जॉइंट्स पर वैसलीन: मोमबत्ती या वैसलीन को आवश्यकता अनुसार जॉइंट्स पर रगड़ें।

बरसात के बाद सुखाएं: लकड़ी को अधिक नमी से बचाने के लिए दरवाजे और खिड़कियों को बारिश के बाद तुरंत सुखा लें।

सैंडपेपर का उपयोग: फटी सतहों पर पहले हल्का सैंडपेपर चलाएं और फिर तेल या वैसलीन लगाएं।

पुराने पेंट या वार्निश हटाएं: अगर लकड़ी पुराने रंग या वार्निश की वजह से फूल रही है, तो पुराने पेंट या वार्निश को हटाकर नया लेप लगाना भी मदद करता है।

बरसात के कारण खिड़कियां-दरवाजे हो गए हैं जाम, इन उपायों से फटाफट करें सही: Rainy Season Hacks

नमी और बारिश से लकड़ी फूलना आम बात है, लेकिन समय-समय पर साधारण देखभाल करने से इसे आसानी से रोका जा सकता है। सरसों का तेल, नींबू का घोल और वैसलीन जैसे प्राकृतिक उपाय मिनटों में असर दिखाते हैं।

नमी से बचाव और नियमित देखभाल ही लकड़ी की उम्र बढ़ाने का सबसे आसान और कारगर तरीका है।  

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it