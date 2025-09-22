बरसात में फूल गए दरवाजे और खिड़कियां? इन 2 घरेलू उपायों से करें आसानी से ठीक

नारी डेस्क: बरसात का मौसम अपने साथ सुहाना मौसम लाता है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनमें से एक आम समस्या है लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का फूल जाना। बारिश की नमी और हवा में ठंडक के कारण लकड़ी फैल जाती है और दरवाजा या खिड़की ठीक से बंद नहीं होती। इसके अलावा लकड़ी की खूबसूरती भी प्रभावित होती है। यदि आपके घर में भी यह समस्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सरल और घरेलू उपायों अपनाकर आप अपने लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों को मिनटों में फिर से सही कर सकते हैं।

सरसों का तेल और नींबू का घोल

लकड़ी की देखभाल का सबसे पुराना और कारगर उपाय है सरसों का तेल और नींबू का घोल। इसके लिए आधा कप सरसों का तेल लें और उसमें आधा नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को कपड़े की मदद से फूल गई लकड़ी पर अच्छी तरह लगाएं। सरसों का तेल लकड़ी को पोषण देता है और नींबू का रस नमी सोखकर लकड़ी को फूलने से बचाता है। नियमित रूप से इसे लगाने पर लकड़ी की सतह फिर से चिकनी और मजबूत हो जाती है।

मोमबत्ती या वैसलीन

यदि दरवाजे या खिड़कियों के जॉइंट्स फूल गए हैं और बंद होने में दिक्कत हो रही है, तो मोमबत्ती या वैसलीन का इस्तेमाल करें। दरवाजे और खिड़कियों की जॉइंट्स पर मोमबत्ती हल्के हाथ से रगड़ें। वैसलीन भी इसी तरह काम करती है। इससे लकड़ी चिकनी हो जाती है और दरवाजे आसानी से खुलने-बंद होने लगते हैं। यह उपाय लकड़ी को नमी से बचाने और फूलने से रोकने में भी मदद करता है।

नियमित देखभाल के उपाय

बारिश के मौसम में लकड़ी की सही देखभाल के लिए कुछ बातें ध्यान में रखें

नियमित लगाएं घोल: सरसों के तेल और नींबू के घोल को महीने में एक बार जरूर लगाएं।

जॉइंट्स पर वैसलीन: मोमबत्ती या वैसलीन को आवश्यकता अनुसार जॉइंट्स पर रगड़ें।

बरसात के बाद सुखाएं: लकड़ी को अधिक नमी से बचाने के लिए दरवाजे और खिड़कियों को बारिश के बाद तुरंत सुखा लें।

सैंडपेपर का उपयोग: फटी सतहों पर पहले हल्का सैंडपेपर चलाएं और फिर तेल या वैसलीन लगाएं।

पुराने पेंट या वार्निश हटाएं: अगर लकड़ी पुराने रंग या वार्निश की वजह से फूल रही है, तो पुराने पेंट या वार्निश को हटाकर नया लेप लगाना भी मदद करता है।

नमी और बारिश से लकड़ी फूलना आम बात है, लेकिन समय-समय पर साधारण देखभाल करने से इसे आसानी से रोका जा सकता है। सरसों का तेल, नींबू का घोल और वैसलीन जैसे प्राकृतिक उपाय मिनटों में असर दिखाते हैं।

नमी से बचाव और नियमित देखभाल ही लकड़ी की उम्र बढ़ाने का सबसे आसान और कारगर तरीका है।