28 SEPSUNDAY2025 6:28:08 PM
Nari

किचन अलमारी की चिकनाई हटाने के लिए अपनाएं ये देसी हैक, तुरंत मिलेगा असर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Sep, 2025 05:52 PM
किचन अलमारी की चिकनाई हटाने के लिए अपनाएं ये देसी हैक, तुरंत मिलेगा असर

नारी डेस्क:   क्या आपके किचन के कैबिनेट्स पर भी चिकनाई और ग्रीस जम गई है? अगर हां, तो ये आसान देसी क्लीनिंग हैक आपके सफाई के काम को मिनटों में आसान बना सकता है। किचन को साफ-सुथरा रखना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी है। ज्यादातर लोग किचन स्लैब को रोज साफ करते हैं, लेकिन कैबिनेट्स की सफाई भूल जाते हैं। खासकर मसालों और तेल के डिब्बों के लिए इस्तेमाल होने वाली अल्मारी पर चिकनाई जम जाती है, जिसे साफ करना अक्सर मुश्किल और थकाऊ लगता है।

अपनाएं ये तरीका

सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल लें और उसमें 50:50 के अनुपात में सिरका और गर्म पानी मिलाएं। इस घोल को किचन कैबिनेट्स पर अच्छी तरह स्प्रे करें। बेहतर परिणाम के लिए इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि घोल जमा हुई चिकनाई को ढीला कर सके।

किचन में स्पेस है कम, तो इन स्मार्ट ट्रिक्स से सामान के लिए बनाएं जगह

कैबिनेट्स बनेंगे चमकदार

अब एक पैन में 1-2 गिलास पानी गर्म करें। फिर किसी साफ कपड़े को इसमें डुबोकर गीला कर लें और निचोड़कर कैबिनेट्स को पोछें। आपको देखकर हैरानी होगी कि जमा हुआ जिद्दी ग्रीस और दाग हटने लगेंगे, और कैबिनेट्स नया जैसा चमक उठेंगे।

PunjabKesari

लकड़ी के कैबिनेट्स के लिए खास टिप

अगर आपके किचन के कैबिनेट्स लकड़ी के हैं, तो इस हैक को बिना किसी डर के इस्तेमाल किया जा सकता है। अंदर से साफ करने के लिए भी इसी प्रोसीजर का पालन करें और अल्मारी को पूरी तरह चमकदार और ग्रीस-फ्री बनाएं। अगर आप दीवाली या किसी खास मौके पर अपनी किचन को जल्दी और आसानी से साफ करना चाहते हैं, तो यह क्लीनिंग हैक जरूर आज़माएं। यह आपके सफाई के काम को बहुत आसान और जल्दी बना देगा।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it