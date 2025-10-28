28 OCTTUESDAY2025 4:22:11 PM
Nari

Low Budget में भी दे सकते हैं घर को Artistic Look, यहां देखें होम डेकोरेशन के तरीके

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Oct, 2025 03:26 PM
नारी डेस्क: घर सजाना किस को अच्छा नहीं लगता हर कोई चाहता है कि उसका घर बाकी सब से अलग दिखे। खासकर महिलाएं तो घर की डेकोरेशन में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। घर डेकोरेट करने के लिए लेकिन सबसे पहले बजट देखना पड़ता है। कई महिलाएं तो बजट के चक्कर में घर की साज-सजावट ही नहीं करती हैं। ऐसे में आज आपको कुछ ऐसे डेकोरेशन आइडियाज बताते हैं जिनके जरिए आप घर सजा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में....

घर के एक कोने में आप इस तरह की फैमिली फोटो लगाकर उसे अलग लुक भी दे सकते हैं और साथ में कम बजट में डेकोरेट भी कर सकते हैं। 

PunjabKesari

क्रिएटिव पेंटिंग्स लगाकर आप अपने आशियाने को एक अच्छा डेकोर लुक दे सकते हैं। 

PunjabKesari

इस तरह का पेंट दीवारों पर करवाकर आप घर डेकोरेट कर सकते हैं। 

PunjabKesari

अगर आपके घर की दीवारों पर लाइट पेंट हुआ है तो आप इस तरह के सोफा सेट लगाकर अपना घर सजा सकते हैं। 

PunjabKesari

किचन की डेकोरेशन भी आपके घर की रौनक बढ़ा देगी। 

PunjabKesari

मिरर के साथ आप अपने बाथरुम को एक अलग टच दे सकते हैं। 

PunjabKesari

रंग-बिरंगे लैंप घर को डेकोरेट करने के साथ-साथ उसे एक अलग लुक भी देंगे। 

PunjabKesari

रुम में सिंपल सा झूमर और ऑल व्हाइट और गोल्डन डेकोर के साथ अपना घर सजा सकते हैं। 

PunjabKesari

घर की एंट्री गेट पर आप प्लांट्स लगाकर उसे और भी अच्छे से सजा सकते हैं। 

PunjabKesari

लिविंग रुम में हरे-भरे पौधे रखकर आप उसे सजा सकते हैं। 

