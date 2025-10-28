Low Budget में भी दे सकते हैं घर को Artistic Look, यहां देखें होम डेकोरेशन के तरीके

नारी डेस्क: घर सजाना किस को अच्छा नहीं लगता हर कोई चाहता है कि उसका घर बाकी सब से अलग दिखे। खासकर महिलाएं तो घर की डेकोरेशन में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। घर डेकोरेट करने के लिए लेकिन सबसे पहले बजट देखना पड़ता है। कई महिलाएं तो बजट के चक्कर में घर की साज-सजावट ही नहीं करती हैं। ऐसे में आज आपको कुछ ऐसे डेकोरेशन आइडियाज बताते हैं जिनके जरिए आप घर सजा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में....

घर के एक कोने में आप इस तरह की फैमिली फोटो लगाकर उसे अलग लुक भी दे सकते हैं और साथ में कम बजट में डेकोरेट भी कर सकते हैं।

क्रिएटिव पेंटिंग्स लगाकर आप अपने आशियाने को एक अच्छा डेकोर लुक दे सकते हैं।

इस तरह का पेंट दीवारों पर करवाकर आप घर डेकोरेट कर सकते हैं।

अगर आपके घर की दीवारों पर लाइट पेंट हुआ है तो आप इस तरह के सोफा सेट लगाकर अपना घर सजा सकते हैं।

किचन की डेकोरेशन भी आपके घर की रौनक बढ़ा देगी।

मिरर के साथ आप अपने बाथरुम को एक अलग टच दे सकते हैं।

रंग-बिरंगे लैंप घर को डेकोरेट करने के साथ-साथ उसे एक अलग लुक भी देंगे।

रुम में सिंपल सा झूमर और ऑल व्हाइट और गोल्डन डेकोर के साथ अपना घर सजा सकते हैं।

घर की एंट्री गेट पर आप प्लांट्स लगाकर उसे और भी अच्छे से सजा सकते हैं।

लिविंग रुम में हरे-भरे पौधे रखकर आप उसे सजा सकते हैं।