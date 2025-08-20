बरसात के मौसम में भी घर को रखना है फ्रेश, तो ये तरीके आएंगे बड़े काम

नारी डेस्क: बरसात का मौसम जहां ठंडक और सुकून लाता है, वहीं नमी, बदबू और गंदगी की वजह से घर में ताजगी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। छोटे-छोटे घरेलू उपाय आपके घर को हमेशा फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। यहां कुछ आसान और असरदार टिप्स दिए जा रहे हैं, जिनसे आप बरसात में घर को ताजा और फ्रेश रख सकते हैं।



घर की सफाई और नमी से बचाव

फर्श की नियमित सफाई: गीली मिट्टी और पानी से फर्श जल्दी गंदा हो जाता है। रोज पोंछा लगाएं और पानी में डिसइंफेक्टेंट या फिनाइल मिलाएं।

वेंटिलेशन जरूरी है: खिड़कियाँ और दरवाज़े खोलकर घर मेंताज़ी हवा और रोशनी आने दें। इससे नमी और फफूंदी (mold) बनने की संभावना कम होगी।

फर्नीचर की देखभाल: लकड़ी के फर्नीचर पर नमी से फफूंदी लग सकती है। उस पर समय-समय पर ड्राई कपड़े से पोंछें और नेफ़्थलीन बॉल्स या सिलिका जेल रखें।

अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल: लैवेंडर, लेमनग्रास या सैंडलवुड जैसे एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र में इस्तेमाल करें। इससे घर हमेशा सुगंधित रहेगा।

प्राकृतिक उपाय: एक कटोरी में बेकिंग सोडा या कॉफ़ी बीन्स रख दें, ये बदबू को सोख लेंगे। नींबू और लौंग का मिश्रण भी प्राकृतिक फ्रेशनर का काम करता है।



कपड़ों और पर्दों की देखभाल



बरसात में कपड़े अक्सर जल्दी सूखते नहीं। उन्हें धूप या पंखे के नीचे सुखाएँ और समय-समय पर आयरन करें ताकि सीलन की गंध न आए। हर हफ़्ते पर्दे और बेडशीट बदलें ताकि ताजगी बनी रहे।



बोनस टिप्स

घर में इनडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या एलोवेरा लगाएं। ये नमी को बैलेंस करके घर को फ्रेश रखते हैं। शाम को हल्की रोशनी और फूलों का गजरा सजाकर घर को और खुशनुमा बना सकते हैं।बरसात में घर को ताज़ा और साफ रखने के लिए नमी से बचाव, सफाई, खुशबू और वेंटिलेशन सबसे ज़रूरी हैं।

