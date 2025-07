शोक की लहर: मशहूर एक्टर का निधन, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद कहा दुनिया को अलविदा

नारी डेस्क: हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। ‘Fantastic Four’ और ‘FBI: Most Wanted’ जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर जूलियन मैकमोहन का निधन हो गया है। वह 56 साल के थे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। 2 जुलाई को उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित क्लियरवॉटर में अंतिम सांस ली।

पत्नी केली मैकमोहन ने दी निधन की जानकारी

जूलियन मैकमोहन के निधन की पुष्टि उनकी पत्नी केली मैकमोहन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर की। उन्होंने कहा- "मैं भारी दिल से यह बताना चाहती हूं कि इस हफ्ते मेरे पति जूलियन का कैंसर से लड़ते हुए शांतिपूर्वक निधन हो गया है। जूलियन को जिंदगी से, अपने फैंस से, अपने काम और दोस्तों से बहुत प्यार था। उनकी ख्वाहिश थी कि वे दुनिया में खुशियां फैलाएं।"

उन्होंने आगे कहा कि इस कठिन समय में परिवार को थोड़ी निजता की जरूरत है ताकि वे शांति से शोक मना सकें। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद कहा जिन्हें जूलियन ने अपनी कला से खुशियां दी थीं।

कौन थे जूलियन मैकमोहन?

जूलियन मैकमोहन एक ऑस्ट्रेलियाई-अमेरिकन अभिनेता थे। उनका जन्म 1968 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता विलियम मैकमोहन 1971 से 1972 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे थे।

जूलियन का करियर सफर

जूलियन ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में एक मॉडल के रूप में की थी। उनकी एक्टिंग की शुरुआत 1989 में ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो ‘The Power, The Passion’ से हुई थी। पहली फिल्म ‘Wet and Wild Summer!’ थी, जिससे उन्हें फिल्मों में एंट्री मिली। उन्हें असली पहचान टीवी शो ‘Charmed’, फिल्म ‘Fantastic Four’ और सीरीज ‘FBI: Most Wanted’ से मिली। 'Fantastic Four' में उन्होंने Doctor Doom का आइकॉनिक रोल निभाया था।

हॉलीवुड में शोक की लहर

जूलियन के निधन की खबर से हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस और साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी यादों को साझा कर रहे हैं।

जूलियन मैकमोहन के निधन से मनोरंजन जगत को गहरा आघात पहुंचा है। उनका काम, उनका जुनून और उनकी सकारात्मकता हमेशा याद की जाएगी। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस कठिन समय में शक्ति मिले।