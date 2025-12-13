Eggless ब्राउनी ब्रेड लोफ

नारी डेस्क : चॉकलेट प्रेमियों के लिए इससे बेहतर ट्रीट क्या हो सकती है! Eggless Brownie Bread Loaf एक ऐसा डेज़र्ट है जिसमें ब्राउनी की रिचनेस और ब्रेड लोफ की सॉफ्ट टेक्सचर का परफेक्ट मेल मिलता है। बिना अंडे के बनी यह रेसिपी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि त्योहारों, खासकर क्रिसमस और सेलिब्रेशन के लिए भी बेहद खास है। ऊपर से मिल्क और व्हाइट चॉकलेट गनाश की लेयर और फेस्टिव डेकोरेशन इसे देखने में जितना खूबसूरत बनाती है।
Servings - 6
सामग्री (Ingredients)
इंस्टेंट कॉफी – 2 छोटी चम्मच
गर्म पानी – 45 मिली
पिघली हुई डार्क चॉकलेट – 160 ग्राम
पिघला हुआ बटर – 120 मिली
दही – 130 ग्राम
वनीला एसेंस – 1 छोटी चम्मच
फ्रेश क्रीम – 70 ग्राम
ब्राउन शुगर – 70 ग्राम
पिसी हुई चीनी – 90 ग्राम
मैदा – 160 ग्राम
कोको पाउडर – 40 ग्राम
बेकिंग सोडा – ¼ छोटी चम्मच
डार्क चॉकलेट चिप्स – 30 ग्राम
दूध – 100 मिली
गार्निश के लिए
मिल्क चॉकलेट – 40 ग्राम
गर्म फ्रेश क्रीम – 50 ग्राम
व्हाइट चॉकलेट – 30 ग्राम
गर्म फ्रेश क्रीम – 50 ग्राम
खाने योग्य क्रिसमस ट्री
स्टार स्प्रिंकल्स
खाने योग्य जिंजरब्रेड मैन
खाने योग्य हॉली लीव्स
बनाने की विधि (Preparation)
1. एक छोटे बाउल में इंस्टेंट कॉफी और गर्म पानी डालकर अच्छे से फेंट लें। अलग रख दें।
2. दूसरे बाउल में पिघली हुई डार्क चॉकलेट और पिघला हुआ बटर डालकर स्मूद होने तक मिलाएं।
3. अब इसमें तैयार कॉफी, दही, वनीला एसेंस और फ्रेश क्रीम डालें। अच्छे से मिक्स करें।
4. इसमें ब्राउन शुगर और पिसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह फेंटें।
5. अब मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और डार्क चॉकलेट चिप्स डालें। हल्के हाथ से मिलाएं।
6. धीरे-धीरे दूध डालें और स्मूद बैटर तैयार करें।
7. ब्रेड मोल्ड में बटर पेपर लगाकर बैटर डालें।
8. ओवन को पहले से 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और 35–40 मिनट तक बेक करें।
9. बेक होने के बाद लोफ को बाहर निकालें और 30 मिनट तक ठंडा होने दें।
10. एक बाउल में मिल्क चॉकलेट और गर्म फ्रेश क्रीम मिलाकर गनाश तैयार करें।
11. दूसरे बाउल में व्हाइट चॉकलेट और गर्म फ्रेश क्रीम मिलाएं।
12. लोफ के आधे हिस्से पर मिल्क चॉकलेट गनाश और आधे पर व्हाइट चॉकलेट गनाश डालें।
13. ऊपर से क्रिसमस ट्री, स्टार स्प्रिंकल्स, जिंजरब्रेड मैन और हॉली लीव्स से सजाएं।
14. स्लाइस करें और सर्व करें।
नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum