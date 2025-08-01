जब भी मीठा खाने का मन हो, ट्राई करें ये शुगर-फ्री प्रोटीन लड्डू

नारी डेस्क: कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद या शाम की चाय के साथ कुछ मीठा खाने का मन करता है। लेकिन फिर हम शुगर, कैलोरीज़, और वजन बढ़ने की चिंता में मीठा खाने से रुक जाते हैं। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं और मीठे का स्वाद भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये शुगर-फ्री प्रोटीन लड्डू आपके लिए परफेक्ट हैं। इन लड्डुओं में न तो रिफाइंड शुगर होती है और न ही कोई नुकसानदायक चीज़। ये हेल्दी, ऊर्जा देने वाले, और फाइबर व प्रोटीन से भरपूर होते हैं। चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

1 कप ओट्स (Oats)

1/2 कप मूंगफली (भुनी हुई, छिली हुई)

1/2 कप तिल (सफेद तिल)

10-12 खजूर (बीज निकालकर टुकड़ों में कटे हुए)

2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/2 चम्मच इलायची पाउडर

1/4 कप सूखे मेवे (बादाम, काजू, अखरोट – कटे हुए)

1 स्कूप प्रोटीन पाउडर

बनाने की विधि

1. सबसे पहले एक पैन को हल्की आंच पर रखें। इसमें ओट्स डालकर 2-3 मिनट तक भूनें जब तक हल्की खुशबू न आने लगे। फिर ओट्स निकालकर अलग रखें। अब उसी पैन में तिल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि तिल जलें नहीं।

2. मूंगफली को थोड़ा दरदरा कूट लें। सूखे मेवों को बारीक काट लें। चाहें तो इन्हें भी हल्का-सा भून सकते हैं जिससे क्रिस्पी टच आए।

3. खजूर को थोड़े से गर्म पानी में 10 मिनट भिगो दें (अगर सख्त हों)। फिर मिक्सर में डालकर थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लें। इसमें कोई शुगर नहीं, खजूर की मिठास ही काफी है।

4. अब एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें। इसमें पहले खजूर का पेस्ट डालें और 1-2 मिनट पकाएं। फिर इसमें ओट्स, तिल, मूंगफली, सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अगर आप प्रोटीन पाउडर डालना चाहें, तो इस स्टेज पर मिला सकते हैं।

5. जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए (गर्म तो न हो पर पूरी तरह ठंडा भी नहीं), तब हथेलियों पर थोड़ा घी लगाएं और गोल-गोल लड्डू बना लें। ये लड्डू हाथों में चिपकेंगे नहीं और आसानी से बन जाएंगे।

स्टोरेज टिप

लड्डू को एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें।

ये 7-10 दिन तक फ्रेश रहते हैं, बशर्ते नमी से दूर रखें।

जब भी मीठा खाने का मन करे, तो बाजार की शक्कर से भरी मिठाइयों की जगह ये शुगर-फ्री प्रोटीन लड्डू बनाएं। ये स्वाद में भी लाजवाब होते हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद।



