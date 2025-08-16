इन 8 संकेतों को न करें नजरअंदाज, हो सकती है ये गंभीर बीमारी समय रहते हो जाएं सतर्क

नारी डेस्क: डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। अक्सर लोग इसकी शुरुआती लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक, शरीर पहले ही कई चेतावनी संकेत देने लगता है। अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए, तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है, तो यह कुछ खास लक्षणों के रूप में सामने आता है। आइए जानते हैं वे 8 वॉर्निंग साइन्स जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है:

बार-बार पेशाब आना

अगर आपको दिनभर में या रात में कई बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। जब शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे बार-बार पेशाब लगती है।

बार-बार प्यास लगना

पेशाब ज्यादा होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे बार-बार प्यास लगती है। यह लक्षण तब और खतरनाक होता है जब आप खूब पानी पीते हैं लेकिन फिर भी प्यास बुझती नहीं।

थका-थका शरीर

अगर बिना कोई भारी काम किए भी आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पा रही। डायबिटीज में ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, जिससे शरीर कमजोर और सुस्त लगता है।

धुंधला दिखना या डबल दिखना

डायबिटीज आंखों की नसों पर असर डालती है। अगर आपकी नजर अचानक कमजोर हो जाए, चीजें डबल दिखें या धुंधली नजर आएं, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है।

सिरदर्द और भारीपन

लगातार सिर में दर्द रहना, खासकर माथे या सिर के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होना, बढ़े हुए शुगर लेवल का एक संकेत हो सकता है। यह लक्षण खासतौर पर तब नजर आता है जब इंसुलिन की कमी से दिमाग तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंचती।

पैरों में झुनझुनी और चुभन

अगर पैरों में अकसर झुनझुनी, सुई चुभने जैसी या चींटियों के चलने जैसी अनुभूति हो रही है, तो यह नर्व डैमेज का संकेत हो सकता है। डायबिटीज नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है और यह लक्षण उसी का नतीजा होता है।

बार-बार यूरिन इंफेक्शन (UTI)

महिलाओं में बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होना, जलन या खुजली जैसी समस्या भी डायबिटीज के कारण हो सकती है। बढ़ी हुई शुगर बैक्टीरिया को पनपने का आसान मौका देती है।

मसूड़ों से खून आना

अगर ब्रश करते वक्त या बिना किसी कारण मसूड़ों से खून आता है, तो ये भी एक चेतावनी संकेत हो सकता है। डायबिटीज शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करती है और मसूड़े जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई भी दो-तीन लगातार दिखते हैं, तो इसे हल्के में न लें। समय रहते ब्लड शुगर की जांच करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। डायबिटीज को जितना जल्दी पहचाना जाएगा, उतना ही बेहतर और आसान होगा इसका इलाज।