सजना है मुझे सजना के लिए....  करवा चौथ के लिए ड्रेसिंग आइडिया

  10 Oct, 2025
करवा चौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए खास होता है। हर महिला चाहती है कि उसका श्रृंगार और पहनावा सबसे अलग और आकर्षक हो।   इस दिन का ड्रेस-अप और लुक न केवल परंपरा से जुड़ा होता है बल्कि इसमें फैशन का भी आधुनिक टच आ चुका है।   आप चाहे साड़ी पहनें, लहंगा या अनारकली सही रंग, फैब्रिक और ज्वेलरी का चुनाव आपके लुक को  ट्रेंडी और खूबसूरत बना देगा।  आज हम अपको बताते हैं पूरा स्टाइल गाइड

रेड सिल्क साड़ी विद गोल्ड ज्वेलरी

लाल रंग महिलाओं का सबसे पसंदीदा और शुभ रंग है। बनारसी सिल्क या कांजीवरम साड़ी पहनकर आप रॉयल क्वीन जैसी लगेंगी। इसके साथ हैवी गोल्ड नेकलेस और मांगटीका परफेक्ट रहेगा। ट्रेडिशनल ला साड़ी गोल्ड ज्वेलरी के साथ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है।

गोटा पट्टी वर्क वाला लहंगा

 हल्के लहंगे पर गोटा पट्टी या जरी का वर्क नया और ताज़गी भरा लुक देता है। लाल, मैरून या ग्रीन कलर के लहंगे के साथ पोल्की ज्वेलरी पहनें। दुपट्टे को सिर पर ट्रेडिशनल स्टाइल से ओढ़ें। गोटा पट्टी, सीक्विन या मिरर वर्क वाले लहंगे इस साल काफी ट्रेंड में हैं।

अनारकली सूट विद हेवी दुपट्टा

लंबा, फ्लोई अनारकली सूट पहली करवा चौथ के लिए बहुत एलीगेंट लुक देता है। इसके साथ बनारसी या जरी वाला दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। इसके साथ कुंदन नेकलेस और झुमके पहनकर लुक को पूरा करें।

शरारा सूट

 शरारा या पलाज़ो सूट हर उम्र की महिला की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। इसमें आप आराम से पूरे दिन काे एंजॉय कर सकती हैं। इसके साथ लाल चूड़ियां और गोल्डन झुमके शानदार लगेंगे। आप चाहें तो मांग टीका, नथ और बिंदी ने अपने लुक पर चार चांद लगा सकते हैं।

ऑर्गेंजा या नेट की साड़ी

 हल्की-फुल्की लेकिन ग्रेसफुल साड़ी, खासकर पिंक या पीच शेड में  फ्रेश और रॉयल लुक देती है। गजरे से सजा हुआ हेयरबन और स्टोन ज्वेलरी इसे मॉडर्न-ट्रेडिशनल फील देंगे। छोटी सी बिंदी और सिंदूर करवा चौथ का लुक और निखारते हैं।

