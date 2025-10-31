डिंपल कपाड़िया ने की 10 साल छोटे दामाद की शिकायत, कहा — ये हमेशा मेरे साथ करता है...

नारी डेस्क : बॉलीवुड में सास-दामाद की अगर सबसे प्यारी जोड़ी की बात की जाए, तो अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया का नाम जरूर आएगा। दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ रिश्तेदारी तक सीमित नहीं, बल्कि दोस्ती और मस्ती से भरा हुआ है।

कभी अक्षय अपनी सास का खयाल रखते नजर आते हैं तो कभी उन्हें छेड़ते हुए कैमरे पर कैद हो जाते हैं। लेकिन इस बार डिंपल कपाड़िया ने खुद अपने दामाद अक्षय कुमार की ‘शिकायत’ कर दी है और वो भी जैकी श्रॉफ से!

सासु मां की प्यारी शिकायत

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ एक बस में साथ सफर करते दिख रहे हैं। वीडियो में डिंपल कपाड़िया सीट पर बैठी हैं और अक्षय कुमार व जैकी श्रॉफ खड़े हैं। बातचीत के दौरान डिंपल कहती हैं –

“तूने ऐसे ही किया होगा…”

इसके बाद वह जैकी श्रॉफ से कहती हैं – “ये ऐसे ही हमेशा मेरे साथ करता है!”

बस फिर क्या था — सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर कमेंट करने लगे। किसी ने लिखा, “सास और दामाद एक ही उम्र के लग रहे हैं,” तो किसी ने कहा, “मस्त जोड़ी है दोनों की!” हालांकि, बता दें कि दोनों के बीच 10 साल का एज गैप है। अक्षय कुमार 58 साल के हैं और डिंपल कपाड़िया 68 साल की।

रियल लाइफ में भी मस्तीखोर हैं अक्षय कुमार

ट्विंकल खन्ना के पति अक्षय कुमार जितने मज़ाकिया और खुशमिजाज़ ऑन-स्क्रीन दिखते हैं, रियल लाइफ में भी उतने ही playful हैं। अक्सर वे अपनी सासु मां डिंपल कपाड़िया के साथ हंसी-मजाक करते नजर आते हैं। दोनों के बीच का ये बंधन फैंस को बेहद पसंद आता है।

डिंपल ने खुद बताया था — ‘अक्षय बहुत शरारती हैं’

एक पुराने इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने अपने दामाद अक्षय के बारे में कहा था –“वो बहुत शरारती हैं। मुझे ढूंढ-ढूंढकर परेशान करते हैं। उन्हें दूसरों से मिलना-जुलना, साथ बैठकर बातें करना और खेलना बहुत पसंद है। वो सबको खुश रख देते हैं।इस बयान के बाद फैंस ने कहा था कि अक्षय सिर्फ अपनी पत्नी ट्विंकल ही नहीं, बल्कि सासु मां का भी दिल जीतना जानते हैं।

डिंपल कपाड़िया की पर्सनल लाइफ

डिंपल कपाड़िया ने साल 1973 में सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी की थी। इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुईं ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। साल 1982 के बाद डिंपल और राजेश खन्ना अलग हो गए, जिसके बाद डिंपल ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश खुद की।

इस वीडियो के सामने आते ही फैंस अक्षय और डिंपल की बांडिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे। किसी ने लिखा, “इनकी जोड़ी बॉलिवुड की सबसे प्यारी सास-दामाद जोड़ी है।” तो किसी ने कहा, “अक्षय जैसे दामाद हर घर में हों तो सासें भी मुस्कुराएं।”