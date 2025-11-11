शोहरत के बावजूद धर्मेंद्र ने सिखाई बच्चों को विनम्रता, हर किसी को लेनी चाहिए इनसे सीख

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिर्फ अपने दमदार एक्शन और रोमांटिक किरदारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने संस्कारों, सादगी और पारिवारिक मूल्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर “बॉलीवुड का ही-मैन (He-Man)” कहा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वे एक संवेदनशील और जमीन से जुड़े इंसान हैं। आइए जानते हैं कैसे धर्मेंद्र ने शोहरत और दौलत के बावजूद अपने परिवार को सादा, संस्कारी और विनम्र बनाए रखा।



सादगी में बसा है उनका व्यक्तित्व

धर्मेंद्र भले ही सुपरस्टार रहे हों, लेकिन उन्होंने हमेशा ग्राउंडेड लाइफस्टाइल अपनाई। वे अक्सर गांव के माहौल, खेती और मिट्टी से जुड़ी बातें करते हैं। उनका कहना है कि “मैं आज भी वही गांव का धरम हूं, जो बकरियां चराता था।” उनकी यही सादगी उनके बच्चों में भी दिखाई देती है।



परिवार के प्रति गहरा जुड़ाव

धर्मेंद्र ने अपने परिवार को हमेशा प्यार और एकता की डोर में बांधे रखा। उनके दोनों बेटे- सनी देओल और बॉबी देओल अक्सर कहते हैं कि पापा ने उन्हें सिखाया कि “काम चाहे छोटा हो या बड़ा, इज्जत हमेशा मेहनत से मिलती है।” धर्मेंद्र हमेशा परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और शोहरत को परिवार से ऊपर नहीं रखते। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के बावजूद धर्मेंद्र और उनका परिवार ग्लैमरस लाइफस्टाइल से दूर रहा। उनके घर में अभी भी एक देसी माहौल देखने को मिलता है- साधारण खाना, पारंपरिक रीति-रिवाज और आपसी सम्मान।



विनम्रता सिखाई अपने बच्चों को

धर्मेंद्र ने सनी, बॉबी, ईशा और अहाना को हमेशा सिखाया कि- “सफलता से पहले इंसानियत जरूरी है।” यही कारण है कि उनके बच्चे भले ही स्टार हों, पर हर किसी के प्रति विनम्र और शालीन रहते हैं। धर्मेंद्र की ज़िंदगी यह साबित करती है कि सफलता मेहनत से मिलती है, और उसे बनाए रखने के लिए संस्कार जरूरी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को कभी सफलता का घमंड नहीं करने दिया। उनका पूरा परिवार एक-दूसरे के साथ खड़ा रहता है - चाहे समय अच्छा हो या मुश्किल। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता और इंसान हैं, जिन्होंने अपने परिवार को संस्कारों और सादगी की विरासत दी है।