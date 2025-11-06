कम बजट और कम जगह में मेहंदी फंक्शन के लिए इस तरह सजाएं घर, खुशी से झूम उठेगी दुल्हन

नारी डेस्क: छोटे घर को मेहंदी फंक्शन के लिए सजाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन थोड़ी क्रिएटिविटी और रंगों का सही इस्तेमाल करके आप उसे एकदम फेस्टिव और रॉयल लुक दे सकती हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कम बजट और कम जगह में सजावट के आइडियाज

थीम तय करें

छोटे घर के लिए सिम्पल और कलरफुल थीम सबसे बेस्ट रहती है जैसे पीला, हरा और ऑरेंज कलर मेहंदी के लिए परफेक्ट रहती है। गेंदा फूल और कृत्रिम फूलों की सजावट भी बेहद शानदार लगती है।



एंट्रेंस (Entrance Decor)

घर के गेट या दरवाजे को गेंदे की माला और केले के पत्तों से सजाएं। ऊपर Welcome बोर्ड लगाएं जैसे- Mehendi Hai Rachnewali । कुछ कलरफुल पर्दे या दुपट्टे टांग दें। एक कोने को चुनें और उसे Mehendi Corner बनाएं। Fairy lights लगाकर उसे चमकदार बनाएं।



बैठने की जगह

फर्श पर रंग-बिरंगे कुशन, गद्दे या दीवान स्टाइल सेटअप करें। बीच में एक छोटी चौकी रखें जहां मेहंदी लगेगी। कुर्सियों पर रिबन या दुपट्टा बांधें ताकि सादगी में भी रॉयल लुक आए। कुछ कैंडल्स या दीयों का इस्तेमाल करें। छोटी जगह में हल्की पीली रोशनी माहौल को गर्म और फेस्टिव बनाती है।



फोटो कॉर्नर

एक कोना खास फोटो बूथ के लिए रखें। ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर ढोलक और बॉलीवुड सॉन्ग्स का माहौल बनाएं। आप चाहें तो छोटी फैमिली डांस परफॉर्मेंस भी रख सकती हैं। मेहंदी कोन्स, बांग्ल्स, छोटे गिफ्ट बॉक्स, और झूमर स्टाइल हैंगिंग्स रखें ताकि फोटो में चार चांद लग जाएं।

