घर पर यूं सजाएं करवा चौथ की थाली, देखती रह जाएंगी सहेलियां

  • Updated: 08 Oct, 2025 06:18 PM
नारी डेस्क: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। व्रत के साथ- साथ करवा चौथ का पूजा थाली का भी विशेष महत्व है। क्योंकि करवा चौथ की पूजा थाली सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्यार का प्रतीक होती है। आइए जानते हैं घर में खूबसूरत करवा चौथ की थाली कैसे तैयार करें ताकि आपकी पूजा थाली सबसे खास नज़र आए । 

थाली का चयन करें

धातु की थाली** सबसे शुभ मानी जाती है – खासकर पीतल, स्टील या तांबे की। अगर आप मॉडर्न टच चाहती हैं तो सिल्वर या मेटल प्लेट पर मिरर वर्क और मोती सजावट भी कर सकती हैं।


थाली की सजावट करें

थाली को सजाने के कई आसान और सुंदर तरीके हैं। इसके लिए लाल या गोल्डन वेलवेट कपड़ा थाली में बिछाएं।इसके किनारों पर गोटा, लेस, मोती या सीक्विन चिपकाएं। बीच में स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं — यह मंगल का प्रतीक है।


क्रिएटिव DIY सजावट (Modern Look)

मिरर वर्क, स्टोन स्टिकर, आर्टिफिशियल फूल या लाल-पीले रिबन  से सजाएं थाली। आप चाहें तो थाली में पेंटिंग भी कर सकती हैं — गोल्डन या रेड ऐक्रेलिक कलर से डिजाइन बनाकर।

थाली में रखें ये जरूरी सामान

पूजा के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं:

-दीया (घी का दीपक):करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा।
कुमकुम, रोली और चावल (अक्षत): पूजा के लिए।
करवा (छोटी मिट्टी या पीतल की लोटी): इसमें जल या दूध रखा जाता है।
छन्नी (चलनी):चांद देखने के लिए।
मिठाई या फल: पूजा के प्रसाद के रूप में।
सिंदूर डिब्बी और चूड़ियां: सुहाग का प्रतीक।
पान, सुपारी और फूल:  पारंपरिक अर्पण के लिए।

 पूजा के समय थाली कैसे रखें? 

थाली को साफ कपड़े पर पूर्व दिशा की ओर रखें। पूजा के दौरान दीपक जलाकर, करवा और मिठाई से भगवान की आरती करें। करवा चौथ की थाली सजाना सिर्फ पूजा की तैयारी नहीं  यहपति के प्रति प्रेम, आस्था और सौभाग्य की भावना को दर्शाता है। थोड़ी-सी रचनात्मकता, पारंपरिक टच और दिल से की गई सजावट आपकी थाली को बना देगी सबसे सुंदर और शुभ। 
 

