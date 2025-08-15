19 AUGTUESDAY2025 11:44:07 AM
जन्माष्टमी पर इस दिशा में सजाएं  लड्डू गोपाल का झूला, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप

  • Updated: 15 Aug, 2025 07:06 PM
नारी डेस्क: अगर आप जन्माष्टमी पर पहली बार लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करने जा रहे हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार उनकी स्थापना की दिशा और स्थान बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही स्थान पर झूला रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और जीवन आनंद से भर जाता है। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल का झूला रखने के लिए सही दिशा।
पूर्व या उत्तर दिशा 

वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा सूर्य देव की और उत्तर दिशा भगवान कुबेर की मानी जाती है। इन दिशाओं में लड्डू गोपाल का झूला रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बनी रहती है।  उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) भी बेहद शुभ है, इसे देवताओं का स्थान माना जाता है। यहां झूला रखने से भगवान की कृपा और आशीर्वाद जल्दी प्राप्त होता है।


झूला रखने के नियम

लड्डू गोपाल को हमेशा साफ, पवित्र और ऊंची जगह पर रखें। झूला मंदिर या पूजा घर में होना चाहिए, जहां रोजाना भोग, आरती और सेवा की जा सके। झूले के आसपास धूप, दीप और फूलों से सजावट करें।

स्थापना के समय ध्यान देने योग्य बातें

लड्डू गोपाल को दूध और गंगाजल से स्नान कराकर ही झूले में बिठाएं। स्थापना के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रोज सुबह-शाम झूला झुलाएं और भोग लगाएं।

