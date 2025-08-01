10 AUGSUNDAY2025 2:20:32 PM
Nari

मसाले भूनते समय न करें ये 5 आम गलतियां, वरना खाने का जायका होगा खराब

  • Edited By PRARTHNA SHARMA,
  • Updated: 01 Aug, 2025 05:00 PM
मसाले भूनते समय न करें ये 5 आम गलतियां, वरना खाने का जायका होगा खराब

नारी डेस्क: भारतीय व्यंजनों की बात हो और मसालों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन फूड की जान ही मसालों में छिपी होती है। उनकी खुशबू, रंग और स्वाद मिलकर किसी भी डिश को लाजवाब बना देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मसाले डाल देने से खाना टेस्टी बन जाता है? नहीं! मसालों को सही तरीके से भूनना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने मसाले भूनते वक्त छोटी-छोटी गलतियाँ कर दीं, तो पूरा स्वाद बिगड़ सकता है। और घर में कोई खाने का शौकीन हो जैसे आपकी सास तो फिर ताने सुनने के लिए तैयार रहिए! तो आइए जानते हैं कि मसालों को भूनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पैन को ज़रूरत से ज़्यादा गरम न करें

मसाले डालने से पहले पैन (तवा या कड़ाही) को गर्म करना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक गर्म पैन में मसाले डालने से वो तुरंत जलने लगते हैं। इससे स्वाद कड़वा हो सकता है।
क्या करें?
पैन को मीडियम आंच पर गरम करें।
चेक करने के लिए उसमें 1-2 दाने डालें।
अगर दाने तुरंत चटकने लगें, तो समझ जाएं कि पैन ज्यादा गर्म है। थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मसाले डालें।

PunjabKesari

मसालों को लगातार चलाते रहना है जरूरी

भूनते समय अगर आप मसालों को हिलाना भूल गए, तो एक तरफ से वो जल सकते हैं और दूसरी तरफ से कच्चे रह सकते हैं।
क्या करें?
चम्मच या कलछी की मदद से लगातार मसाले चलाते रहें।
इससे मसाले समान रूप से भूनेंगे और जलने का खतरा नहीं रहेगा।
मसालों की खुशबू और रंग दोनों बने रहेंगे।

ये भी पढ़े: वास्तु के हिसाब से ऐसे बनवाएं अपनी किचन, घर में बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी

न ज़्यादा भूनें, न कम – रखें संतुलन

बहुत बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा भूनने से स्वाद और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ज्यादा भूनेंगे तो: मसाले जल जाएंगे और उनका स्वाद कड़वा हो जाएगा।
कम भूनेंगे तो: मसाले कच्चे रह जाएंगे और उनका असली स्वाद और खुशबू नहीं आएगी।
सही तरीका: मसाले भूनते समय जब उनसे हल्की खुशबू आने लगे और उनका रंग थोड़ा गहरा हो जाए, तो समझें कि अब वे तैयार हैं।

PunjabKesari

गलत तापमान पर भूनना पड़ सकता है भारी

मसाले बहुत नाजुक होते हैं। इसलिए उन्हें भूनते समय गैस की आंच का खास ध्यान रखना जरूरी है।
तेज आंच पर भूनने से: मसाले बाहर से तो जल सकते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे।
बहुत धीमी आंच पर भूनने से: मसाले सूख सकते हैं और उनकी खुशबू उड़ सकती है।
सही तरीका: मसालों को मीडियम आंच पर भूनना सबसे अच्छा होता है। इससे उनका स्वाद और खुशबू दोनों बने रहते हैं।

सभी मसालों को एक साथ न भूनें

हर मसाले की अपनी खासियत होती है कोई जल्दी भून जाता है तो किसी को ज्यादा समय चाहिए। जैसे धनिया और जीरा जल्दी भून जाते हैं। वहीं, दालचीनी और बड़ी इलायची को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अगर आप सबको एक साथ पैन में डाल देंगे तो कुछ मसाले जल जाएंगे, और कुछ कच्चे रह जाएंगे।
सही तरीका: मसालों को अलग-अलग या उनके भूनने के समय के हिसाब से बैच में भूनें।

PunjabKesari

भारतीय खाना मसालों से ही महकता और लज़ीज़ बनता है। लेकिन अगर भूनने में गलती हो जाए, तो वह स्वाद खराब कर सकता है। ऊपर दिए गए सुझावों को अपनाकर आप अपने खाने के स्वाद को और भी खास बना सकते हैं।

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it