तबाही का भयानक मंजर!   हिमाचल के मंडी में बादल फटने से बह गई बसें और पानी में डूबे घर

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रात में बादल फटने से धरमपुर कस्बे का बस स्टैंड और बाजार जलमग्न हो गया और सरकारी हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की कई खड़ी बसें और कारें बह गईं, जिससे घर और दुकानें मलबे में दब गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार, व्यास नदी की सहायक नदी सौन नदी के उफान पर आने से हुई तबाही और बाढ़ 2015 की तुलना में बहुत ज़्यादा थी।



अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने यहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर धरमपुर में तबाही मचा दी और बड़े इलाके जलमग्न हो गए, जिससे एक व्यक्ति के लापता होने की आशंका है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले मंडी के ज़्यादातर हिस्सों में रात करीब 11 बजे भारी बारिश शुरू हो गई। और रात करीब 1 बजे तक, यह इतना तेज़ हो गया कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने लगे।बस स्टैंड पर खड़ी एचआरटीसी की बसें पानी में डूब गईं और कुछ बसें बह गईं। नाले के किनारे बसे घर पानी में डूब गए और कई वाहन भी तेज़ बहाव में बह गए।



बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहे कुछ लोगों को बस स्टैंड में पानी घुसने और दुकानों में पानी घुसने के कारण ऊपरी मंजिल पर भागना पड़ा। डरे हुए निवासी अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और वहीं रात बिताई। लगभग 150 बच्चों को एक छात्रावास की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सुरक्षित पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। वहींसाघरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। फिलहाल, नाले का जलस्तर सामान्य हो गया है। स्थानीय लोग बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं। हालांकि, तेज़ पानी के बहाव के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है।



स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने के लिए अपनी मशीनरी तैयार कर ली है। धर्मपुर के अलावा, ज़िले के सरकाघाट उपमंडल में भी भारी बारिश हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कल रात से राज्य के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, "मंडी ज़िले के धर्मपुर और सरकाघाट इलाकों से भारी नुकसान की सूचना मिल रही है और कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है।" राज्य की राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन और जनजीवन अस्त-व्यस्त होने की खबर है।

