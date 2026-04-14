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कभी भी आ सकता है CBSE  10वीं का रिजल्ट, Website Link से लेकर Marksheet की पूरी डिटेल यहां

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Apr, 2026 10:09 AM
कभी भी आ सकता है CBSE  10वीं का रिजल्ट, Website Link से लेकर Marksheet की पूरी डिटेल यहां

नारी डेस्क:  सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से उम्मीद है कि वह कुछ ही देर में Class 10 का Result 2026 घोषित करेगा, क्योंकि पूरे देश भर के छात्र अभी भी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट अब अपने अंतिम चरण में है और किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। हाल के रुझानों और अंदरूनी जानकारियों से पता चलता है कि बोर्ड संभवतः अप्रैल 2026 के मध्य के आसपास रिजल्ट घोषित करेगा; ऐसी प्रबल संभावना है कि यह 14 या 15 अप्रैल, 2026 को घोषित किया जाएगा।


इस बार मई की जगह अप्रैल में आएंगे नतीजे 

 हालांकि, CBSE की ओर से अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। पिछले कुछ सालों में, CBSE आमतौर पर 10वीं क्लास के नतीजे मई में जारी करता रहा है। लेकिन, इस साल मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ी है जिसकी वजह से नतीजे उम्मीद से पहले आ रहे हैं। इस साल परीक्षा प्रणाली में कुछ ढांचागत बदलाव भी किए गए हैं। CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं का एक दूसरा चक्र शुरू किया है, जो मई-जून 2026 में होना तय है। इस चरण को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, बोर्ड का लक्ष्य पहले चरण के नतीजों को जल्द से जल्द जारी करना है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें, क्योंकि परिणाम बहुत कम समय की पूर्व सूचना पर घोषित किए जा सकते हैं।


CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट 2026 कैसे देखें

रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित होने के बाद, छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए एक आसान प्रक्रिया अपना सकते हैं। आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए ज़रूरी जानकारी (क्रेडेंशियल्स) पहले से तैयार रखना ज़रूरी है।

रिजल्ट देखने के चरण:

-CBSE की किसी भी आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं

-“CBSE Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

-रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें

-जानकारी सबमिट करें

-रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें


छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एक कॉपी डाउनलोड कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।


स्कोरकार्ड पर दी गई जानकारी

CBSE कक्षा 10 की मार्कशीट में पढ़ाई से जुड़ी ज़रूरी जानकारी शामिल होगी, जिसे छात्रों को डाउनलोड करने के बाद ध्यान से जांच लेना चाहिए।

स्कोरकार्ड में आम तौर पर ये चीज़ें होती हैं:

-छात्र का नाम और रोल नंबर
-विषय-वार अंक
-कुल अंक और ग्रेड
-पास होने की स्थिति (पास/फेल)

यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो छात्रों को तुरंत अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करना चाहिए।

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