शादी से पहले गायब हो गया 1.2 लाख का ब्राइडल ड्रेस, इंतजार में बैठी रह गई दुल्हन

  • Updated: 18 Aug, 2025 12:50 PM
शादी से पहले गायब हो गया 1.2 लाख का ब्राइडल ड्रेस, इंतजार में बैठी रह गई दुल्हन

नारी डेस्क: कोलकाता से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 1.2 लाख रुपये की कीमत का ब्राइडल वियर (दुल्हन का जोड़ा) डिलीवरी के दौरान गायब हो गया। कोलकाता के एक फैशन हाउस से महंगी ब्राइडल ड्रेस एक एजेंट के जरिए ग्राहक तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन ना वो ड्रेस पहुंची ना ही एजेंट। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। 
 

दरअसल जिस एजेंट ने यह लहंगा लेकर आना था  उसका मोबाइल फोन करीब 6 घंटे तक स्विच ऑफ रहा। इस दौरान ग्राहक और फैशन हाउस दोनों उससे संपर्क नहीं कर पाए। फैशन हाउस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बात की जांच की जा रही है कि  कहीं एजेंट ने खुद तो कपड़े नहीं गायब किए या फिर रास्ते में किसी ने चोरी तो नहीं की। ग्राहक भी काफी परेशान है क्योंकि शादी जैसे खास मौके पर इतना महंगा ब्राइडल वियर गायब होना बड़ी समस्या है।
 

पैकेज न तो डिलीवर किया गया और न ही वापस किया गया। इस घटना से न सिर्फ़ फ़ैशन कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि काफ़ी भावनात्मक तनाव भी हुआ और ब्रांड की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुचा, ऐसे में कंपनी को 12 घंटे में वैसी ही ड्रेस फिर से सिलनी पड़ी। इस खबर ने एक सीख तो दे दी है कि   महंगे कपड़े या ज्वेलरी की डिलीवरी हमेशा भरोसेमंद सर्विस से करानी चाहिए।  ट्रैकिंग और समय-समय पर अपडेट देना भी ज़रूरी है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।
 

