जन्माष्टमी के दिन घर में जरूर लाएं ये चीजें, घर में कभी बरकत खत्म नहीं होगी

  • Updated: 13 Aug, 2025 01:25 PM
नारी डेस्क : हर साल की तरह इस बार भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा, क्या आप जानते है कि जन्माष्टमी के दिन घर में कुछ खास चीजें रखने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बता दे कि ये वस्तुएं भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और जन्मोत्सव के लिए शुभ मानी जाती हैं। जिससे भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के दिन घर में कौन-कौन सी चीजें रखनी चाहिए।

1. माखन और दही

भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। इसलिए जन्माष्टमी के दिन घर में ताजा माखन और दही जरूर रखें। जिससे भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में मिठास और प्रेम बढ़ता है। पूजा में माखन और दही को भोग के रूप में लगाएं और भक्तों में बांटें।

2. तुलसी का पौधा या पत्ते

जन्माष्टमी जैसे पावन अवसर पर घर में तुलसी का पौधा रखना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्रतम पौधों में गिना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति, समृद्धि तथा स्वास्थ्य का संचार करता है। अगर पौधा नहीं है तो तुलसी के ताजे पत्ते पूजा स्थल पर जरूर रखें।

3. मिट्टी का घड़ा (मटकी)

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मिट्टी की मटकी को घर के पूजा स्थल पर सजाना बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी की मटकी न केवल भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिलाती है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, उल्लास और खुशहाली का संचार करती है।

4. फूल और विशेषकर गेंदे के फूल

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूजा स्थल को रंग-बिरंगे ताजे फूलों से सजाना बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गेंदे के फूल को पूजा में लगाना अत्यंत फलदायी माना जाता है क्योंकि यह फूल भगवान कृष्ण की भक्ति और उत्सव की खुशी को दर्शाता है। गेंदे के फूल अपनी चमकीली केसरिया रंगत और सुगंध से पूजा स्थल को आकर्षक बनाते हैं और घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

5. श्रीकृष्ण की मूर्ति या चित्र

जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की सुंदर मूर्ति या चित्र पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मूर्ति या चित्र पूजा का केंद्र होती है, जिसके सामने सभी भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं। श्रीकृष्ण की मूर्ति या तस्वीर से घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है और भक्तों के मन में शांति, प्रेम तथा भक्ति का संचार होता है।

6. चने और गुड़

जन्माष्टमी के दिन चने और गुड़ का विशेष महत्व होता है। ये दोनों वस्तुएं भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों में शामिल हैं। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा में चने और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, इनका दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है।

7. माखन के लिए लकड़ी का पोटला (घट)

जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं को याद करते हुए माखन रखने के लिए छोटे लकड़ी या मिट्टी के पोटले (घट) घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे पोटले भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक होते हैं और इन्हें पूजा स्थल पर रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है।

8. दीपक और अगरबत्ती

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक की रोशनी न केवल अंधकार को दूर करती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। साथ ही, अगरबत्ती जलाने से खुशबू फैलती है जो मन को शांति और सुकून देती है।

9. सजावट के लिए रंगीन पर्दे और फूलों की माला

जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थल को रंग-बिरंगे पर्दे और ताजे फूलों की माला से सजाना बहुत शुभ होता है। रंगीन पर्दे पूजा स्थल को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, जिससे वहां का माहौल उत्सवपूर्ण और पावन बन जाता है। वहीं, फूलों की माला से न केवल पूजा स्थल की शोभा बढ़ती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी भी लाती है।

10. शंख

घर में शंख रखना भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अत्यंत लाभकारी और शुभ माना जाता है। शंख को हिंदू धर्म में पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शंख बजाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि उसके सकारात्मक कंपन नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा के दौरान शंख फूंकना भगवान श्रीकृष्ण की आराधना को और भी प्रभावशाली बनाता है।

सुझाव

जन्माष्टमी के दिन इन चीजों को साफ-सुथरा और पवित्र रखें।
पूजा स्थल को घर के मुख्य या पूर्व दिशा की ओर स्थापित करना शुभ होता है।

