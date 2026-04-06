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50 किलो के लहंगे में दुल्हन बनीं Bipasha Basu, रैंप पर बिखेरा जलवा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Apr, 2026 11:47 AM
50 किलो के लहंगे में दुल्हन बनीं Bipasha Basu, रैंप पर बिखेरा जलवा

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस Bipasha Basu एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शादी और मां बनने के बाद भले ही वह बड़े पर्दे से दूर रही हों, लेकिन हाल ही में उन्होंने फैशन वीक में अपने शानदार रैंप वॉक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

दुल्हन बनकर रैंप पर छाईं बिपाशा

फैशन वीक के दौरान Bipasha Basu ने ब्राइडल लुक में एंट्री ली, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने रेड कलर का करीब 50 किलो वजनी लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। गोल्डन जूलरी, परफेक्ट मेकअप और कॉन्फिडेंट वॉक ने उनके पूरे लुक को और भी खास बना दिया।

सोशल मीडिया पर मिल रही जबरदस्त तारीफ

इवेंट के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की। किसी ने उन्हें “गॉर्जियस” कहा तो किसी ने “स्टनिंग ब्राइड” का टैग दिया। लंबे समय बाद उनका यह ग्लैमरस अवतार फैंस को बेहद पसंद आया।

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कमबैक को लेकर दिया बड़ा बयान

रैंप वॉक के बाद मीडिया से बातचीत में Bipasha Basu ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब वह फिर से काम शुरू करने के लिए तैयार हैं और काफी खुश भी हैं। उनका कहना है कि मॉडलिंग और एक्टिंग उनका पहला प्यार रहा है और दर्शकों से मिला प्यार उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

शानदार करियर की रही हैं मालकिन

Bipasha Basu ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और साल 2001 में फिल्म ‘अजनबी’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने ‘राज’, ‘जिस्म’, ‘नो एंट्री’ और ‘धूम 2’ जैसी हिट फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई।

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पर्सनल लाइफ

एक्ट्रेस ने साल 2016 में Karan Singh Grover से शादी की थी और 2022 में वह एक बेटी की मां बनीं। फिलहाल वह अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन अब उनके कमबैक की खबर से फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
 

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