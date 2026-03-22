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नहाने से पहले तेल लगाएं या बाद में? बालों की सेहत के लिए ये जानना जरूरी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Mar, 2026 02:18 PM
नहाने से पहले तेल लगाएं या बाद में? बालों की सेहत के लिए ये जानना जरूरी

 नारी डेस्क: बालों में तेल लगाने का सबसे सही समय नहाने से लगभग 1 घंटे पहले माना जाता है। इस समय हल्की मालिश के साथ तेल लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तेल बालों की सुरक्षा परत की तरह काम करता है और शैम्पू या अन्य केमिकल्स के नुकसान को कम करता है। रात में भी तेल लगाकर सुबह धोना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे बालों को गहराई से पोषण मिलता है और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहती है।

 नहाने के बाद तेल लगाने से बचें

कई लोग नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में तेल लगा लेते हैं, लेकिन यह आदत गलत है। गीले बालों में तेल लगाने से धूल और गंदगी जल्दी चिपक सकती है, जिससे डैंड्रफ या फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नहाने के बाद बालों को हल्का सूखने दें। अगर बाल बहुत सूखे हों, तो हल्का हेयर सीरम या एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया जा सकता है।

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 बालों को मजबूत बनाने के आसान उपाय

बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए निम्नलिखित टिप्स अपनाएं

तेल का चयन – नारियल, बादाम, आंवला या ब्राह्मी तेल बालों के लिए बेहद फायदेमंद हैं।

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हल्का गुनगुना तेल – उंगलियों से धीरे-धीरे स्कैल्प की मालिश करें।

फ्रीक्वेंसी – हफ्ते में 2-3 बार तेल लगाने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और दोमुंहे बालों की समस्या कम होती है।

संतुलित आहार – पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

हाइड्रेशन और तनाव नियंत्रण – पर्याप्त पानी पीएं और स्ट्रेस से दूर रहें।

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याद रखने योग्य बातें

नहाने से पहले तेल लगाने से बाल मजबूत और चमकदार रहते हैं। गीले बालों में तेल लगाने से बचें। सही तेल, सही समय और हल्की मालिश बालों की सेहत के लिए सबसे जरूरी है। संतुलित आहार और जीवनशैली भी बालों की मजबूती में मदद करती है।

बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। सही समय पर तेल लगाना, हल्की मालिश करना और अच्छे हेयर केयर टिप्स अपनाना ही लंबे समय तक सुंदर और स्वस्थ बालों की कुंजी है।


    

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