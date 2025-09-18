Banana टोस्ट रोल

19 SEPFRIDAY2025 2:44:16 PM
Nari

  Updated: 18 Sep, 2025 02:04 PM
नारी डेस्क : अगर आप कुछ टेस्टी, झटपट बनने वाला और बच्चों को बेहद पसंद आने वाला स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो बनाना टोस्ट रोल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नरम ब्रेड में मीठा केला और चॉकलेटी स्प्रेड का मेल, ऊपर से सुनहरा टोस्टेड टेक्सचर और शहद की मिठास। ये रोल हर बाइट में स्वाद और मजा भर देते हैं।

Servings - 5

सामग्री

अंडे – 2

दूध – 80 मिलीलीटर

सफेद ब्रेड स्लाइस – 10

चॉकलेट स्प्रेड – 70 ग्राम

केले – 300 ग्राम

मक्खन – पैन को चिकना करने के लिए

शहद – 50 ग्राम

सफेद तिल – 1 टेबलस्पून

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक बाउल में 2 अंडे तोड़ें, उसमें 80 मिलीलीटर दूध डालें, अच्छे से फेंटें और एक तरफ रख दें।

2. एक ब्रेड स्लाइस लें, उसके किनारे काट दें और बेलन से बेलकर सपाट करें।

3. ब्रेड पर समान रूप से चॉकलेट स्प्रेड लगाएं।

4. अब उस पर केला रखें और ब्रेड को कसकर रोल करें। फिर उस रोल को टुकड़ों में काट लें और उन्हें सींक (skewer) में पिरो दें।

5. हर सींक को अंडे और दूध के मिश्रण में डुबोएं और मक्खन लगी तवे या पैन पर रखें।

6. दोनों तरफ से सुनहरा और करारा होने तक सेंकें।

7. पैन से निकालकर एक सर्विंग प्लेट पर रखें और ऊपर से शहद डालें।

8. ऊपर से सफेद तिल छिड़कें।

9. गरमागरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

 

