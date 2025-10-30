30 OCTTHURSDAY2025 7:08:08 PM
इस तरह करेंगे आटा इस्तेमाल तो सेहत रहेगी हमेशा खराब !

  • Updated: 30 Oct, 2025 04:56 PM
 नारी डेस्क: आज की व्यस्त जीवनशैली में समय बचाना सबकी प्राथमिकता बन गया है। ऐसे में कई लोग रात में बचा हुआ गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं ताकि सुबह उसी से रोटियां या पराठे बना सकें। यह तरीका लगभग हर भारतीय घर में अपनाया जाता है  क्योंकि इससे न तो खाना बर्बाद होता है और न ही सुबह-सुबह रसोई में वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपकी सेहत के लिए कितनी सुरक्षित है?

क्या फ्रिज में रखा आटा सच में सुरक्षित रहता है?

 यदि आटे को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ्रिज में रखा जाए तो उसमें मौजूद सूक्ष्मजीवों की वृद्धि काफी हद तक धीमी हो जाती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि बैक्टीरिया पूरी तरह रुक जाते हैं  वे बस धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं। इसलिए ऐसा आटा थोड़ी देर तक सुरक्षित तो रहता है, लेकिन इसके साथ कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है।

 ताजे और रात के आटे में क्या फर्क है?

रात के रखे आटे और ताजे आटे के बीच पोषण में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। हां, कुछ पोषक तत्व जैसे विटामिन C, फोलेट और पॉलीफेनॉल थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि शरीर पर गंभीर असर पड़े। अगर आप आटे को एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो यह आदत आमतौर पर सुरक्षित और सुविधाजनक मानी जा सकती है  खासकर कामकाजी लोगों या अकेले रहने वालों के लिए।

आटा कब बन जाता है सेहत के लिए नुकसानदायक

सुरक्षा केवल तापमान पर नहीं, बल्कि आटा गूंथने और रखने के तरीके पर भी निर्भर करती है। अगर आटे को साफ, सूखे और एयरटाइट कंटेनर में रखकर 8 से 12 घंटे तक फ्रिज में रखा जाए, तो वह सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर वही आटा 24 घंटे या उससे ज़्यादा पुराना है, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस बनने लगते हैं। ऐसे आटे का सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

क्यों बदलने लगती है गंध और स्वाद

फ्रिज का ठंडा तापमान बैक्टीरिया की गति को धीमा करता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाता। इसी कारण, 12 घंटे के बाद आटे का रंग, गंध और स्वाद धीरे-धीरे बदलने लगता है। अगर आपको आटे से हल्की खट्टी या अजीब गंध आने लगे, तो यह साफ संकेत है कि आटा खराब होना शुरू हो गया है। ऐसे आटे को दोबारा इस्तेमाल न करें, चाहे वह देखने में ठीक क्यों न लगे।

आटे को सुरक्षित रखने के उपाय

समय पर उपयोग करें: बचे हुए आटे को 8 से 12 घंटे के भीतर उपयोग कर लें। कभी भी 24 घंटे से अधिक पुराना आटा इस्तेमाल न करें।

साफ और बंद कंटेनर: आटे को फ्रिज में हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें। इससे नमी और गंध अंदर नहीं जाती।

गंध और रंग की जांच करें: इस्तेमाल से पहले आटे को सूंघें और उसका रंग देखें। अगर अजीब गंध या चिपचिपाहट महसूस हो, तो तुरंत फेंक दें।

फ्रिज का तापमान बनाए रखें: फ्रिज का तापमान 4°C या उससे कम होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो सके।

स्वच्छता सबसे ज़रूरी: आटा गूंथने से पहले हाथ, बर्तन और सतह बिल्कुल साफ हों। यह माइक्रोबियल संक्रमण से बचाव करता है।

रात का बचा हुआ आटा इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। यदि आप उसे साफ बर्तन में रखकर 8-12 घंटे के भीतर प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल से पहले उसकी गंध व रंग की जांच कर लेते हैं, तो यह आदत सुरक्षित मानी जा सकती है।

ध्यान रखें  फ्रिज बैक्टीरिया को खत्म नहीं करता, केवल धीमा करता है। इसलिए आटा समय पर उपयोग करें, और सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें।
  
 

