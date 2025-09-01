05 SEPFRIDAY2025 9:41:25 PM
Nari

प्रिया मराठे के निधन के बाद भी टस से मस नहीं हुईं अंकिता लोखंडे, मस्ती में दिखीं तो लोगों ने किया ट्रोल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Sep, 2025 02:31 PM
प्रिया मराठे के निधन के बाद भी टस से मस नहीं हुईं अंकिता लोखंडे, मस्ती में दिखीं तो लोगों ने किया ट्रोल

 नारी डेस्क:  टीवी और मराठी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस प्रिया मराठे के निधन के बाद से जहां पूरा देश और मनोरंजन जगत शोक में डूबा है, वहीं ‘पवित्र रिश्ता’ की को-स्टार अंकिता लोखंडे को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोग उन्हें संवेदनहीन बताते हुए खरी-खोटी सुना रहे हैं क्योंकि प्रिया मराठे के जाने के बाद अंकिता ने कोई शोक संदेश या पोस्ट शेयर नहीं किया। इसके बजाय वह गणपति उत्सव में मस्ती करती नजर आईं, जिससे फैंस का गुस्सा और बढ़ गया।

प्रिया मराठे के निधन पर मिली प्रतिक्रिया

38 साल की प्रिया मराठे लंबे समय तक कैंसर से जूझ रही थीं और रविवार को उनका निधन हो गया। प्रिया ने ‘पवित्र रिश्ता’ में अर्चना (अंकिता लोखंडे) की बहन वर्षा का किरदार निभाया था। उनके अभिनय को खूब सराहा गया था। उनके अचानक निधन की खबर ने टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस को भी झकझोर दिया।

लेकिन अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह गणपति उत्सव की तैयारियों और जश्न में व्यस्त दिखीं। इसी वजह से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने अंकिता को दर्शकों के सामने संवेदनहीन बताया।

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

कई फैंस और यूजर्स ने अंकिता के इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। एक यूजर ने लिखा, “आपने ‘पवित्र रिश्ता’ में उनके साथ काम किया, फिर भी एक भी पोस्ट या शोक संदेश क्यों नहीं?” तो एक अन्य ने मराठी भाषा में कहा, “क्या तुम्हें उनकी मौत की खबर नहीं मिली? अगर तुम सच में दोस्त थीं तो आखिरी बार मिलने जरूर जातीं।”

कुछ कमेंट्स तो और भी तीखे थे, जिसमें अंकिता और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पुराने रिश्ते का हवाला देते हुए अपशब्द भी कहे गए। एक यूजर ने लिखा, “सुशांत ने तुम्हारे साथ जो किया, सही किया।” कई लोग अंकिता की इस हरकत को शर्मनाक बताते हुए उनके व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं।

प्रिया मराठे की एक्टिंग और करियर

प्रिया मराठे ने ‘पवित्र रिश्ता’ के अलावा ‘कसम से’, ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया। उन्होंने मराठी सीरियल ‘या सुखानो या’ और ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ में भी अपनी छाप छोड़ी। प्रिया लगभग दो साल से कैंसर से लड़ रही थीं और पिछले एक साल से वह सोशल मीडिया से भी दूर थीं। उनके निधन की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को सदमा पहुंचाया है।

परिवार और इंडस्ट्री में शोक

प्रिया मराठे के पति शांतनु मोघे भी एक अभिनेता हैं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ पूरा इंडस्ट्री खड़ा है। प्रिया के अचानक जाने से उनके चाहने वाले और उनके साथ काम करने वाले गहरे सदमे में हैं।

प्रिया मराठे के निधन ने टीवी इंडस्ट्री को झकझोर दिया है, लेकिन अंकिता लोखंडे की चुप्पी और उत्सव में मस्ती करने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना को जन्म दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि दोस्ती और सहानुभूति में ऐसी दूरी उचित नहीं है। अंकिता के इस रवैये ने उन्हें फैंस के बीच विवादित बना दिया है।
 

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it