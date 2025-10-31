31 OCTFRIDAY2025 5:09:42 PM
आंवला और चुकंदर की चटनी

नारी डेस्क : आंवला और चुकंदर दोनों ही सेहत के खजाने हैं। आंवले में जहां विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, वहीं चुकंदर आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। इन दोनों को मिलाकर बनी आंवला-चुकंदर की चटनी न केवल स्वाद में खट्टी-मीठी और चटपटी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह चटनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, खून साफ करती है और पाचन को दुरुस्त रखती है।

Servings - 4

सामग्री

पानी – 500 मिलीलीटर

आंवला – 290 ग्राम

तेल – 2 बड़े चम्मच

राई (सरसों के दाने) – 1 छोटा चम्मच

जीरा – 1 छोटा चम्मच

अदरक (कद्दूकस किया हुआ) – 1 बड़ा चम्मच

करी पत्ते – 1 बड़ा चम्मच

कद्दूकस किया हुआ चुकंदर – 60 ग्राम

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच

गुड़ – 1 बड़ा चम्मच

आंवले का बचा हुआ पानी – 100 मिलीलीटर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक पैन में 500 मिलीलीटर पानी उबालें। उसमें 290 ग्राम आंवले डालें, ढककर 12–15 मिनट तक उबालें।

2. गैस बंद करें और 5–7 मिनट ठंडा होने दें।

3. ठंडा होने के बाद आंवले के बीज निकालें और टुकड़ों में काट लें। एक बर्तन में रख लें।

4. अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें, उसमें 1 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा डालें। खुशबू आने तक भूनें।

5. इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और 1 बड़ा चम्मच करी पत्ते डालें। 1 मिनट तक भूनें।

6. अब 60 ग्राम कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालकर 1 मिनट तक भूनें।

7. फिर उबले हुए आंवले डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

8. इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच गुड़ डालें। 1–2 मिनट तक चलाएँ।

9. अब 100 मिलीलीटर आंवले का बचा हुआ पानी डालें और 5–8 मिनट तक पकाएं।

10. गैस बंद करें और चटनी को 15–20 मिनट ठंडा होने दें।

11. ठंडी होने के बाद इसे परोसें या फिर एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखें। यह 1 महीने तक सुरक्षित रहती है।

