73 साल की दादी को जंजीरों से बांधकर भेजा भारत, 33 साल से रह रही थी अमेरिका में

  • Updated: 25 Sep, 2025 02:32 PM
नारी डेस्क: 33 साल से ज़्यादा समय से अमेरिका में रह रही 73 वर्षीय हरजीत कौर को अमेरिका की ICE (Immigration and Customs Enforcement) एजेंसी ने डिपोर्ट कर दिया है। उन्हें  नियमित आईसीई जांच के दौरान हिरासत में लिया गया था। हरजीत कौर के डिपोर्टेशन को लेकर बीते दिनों अमेरिका में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे। पंजाबी दादी सहित 132 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया।  सभी को हथकड़ियां और बेड़ियों से बांध कर भेजा गया। 

परिवार हरजीत कौर की रिहाई की अपील कर रहा था और तर्क दे रहा था कि वि  थायराइड, माइग्रेन और घुटनों की समस्या से पीड़ित हैं। हिरासत केंद्र में उन्हें ज़रूरी दवाइयां भी नहीं मिल रही थीं, लेकिन अब ट्रंप सरकार ने हरजीत कौर को निर्वासित कर दिया है, जिससे भारतीय और खासकर पंजाबी समुदाय में गहरी नाराज़गी है। समुदाय का मानना है कि ICE को अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि एक बुजुर्ग महिला पर जिसने कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। 

बता दें कि हरजीत कौर अमेरिका में 'पंजाबी दादी' के नाम से मशहूर हैं। उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वे एक दशक से भी ज़्यादा समय से नियमों का पालन कर रही थीं। वह 1992 में दो बेटों के साथ अकेली मां के रूप में भारत से अमेरिका आई थीं। वह दो दशकों से अधिक समय से एक स्थानीय भारतीय कपड़ों की दुकान में काम कर रही थीं।
 

