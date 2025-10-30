30 OCTTHURSDAY2025 7:07:55 PM
नहीं मिलता है Makeup करने का टाइम तो अपनाएं ये 5 मिनट के आसान Beauty Hacks

  • Updated: 30 Oct, 2025 03:19 PM
नारी डेस्क:  आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में जो वर्किंग वूमन है, उन्हें तसल्ली से बैठकर मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता है। चाहे ऑफिस जाना हो या फिर पार्टी करनी हो, पूरे दिनभर का काम करने के बाद और बिजी शेड्यूल के बीच सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है मेकअप करने के लिए। अगर आपको भी कम समय में बेस्ट मेकअप करना है तो ये टिप्स फॉलो करें....

आई मेकअप

अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं, तो आई मेकअप को हाईलाइट करें। बोल्ड आई मेकअप करें और लिपस्टिक का शेड लाइट रखें।

स्मोकी आई लुक

आई मेकअप में आप स्मोकी लुक कैरी कर सकती हैं। आंखों पर आईलाइनर लगाएं, साइड से काजल लगाएं और अंदर उंगली की मदद से काजल को फैला दें।

मस्कारा न भूलें

आंखों की खूबसूरती में मस्कारा चार चांद लगा देता है। आई मेकअप करने के बाद मस्कारा लगाएं। ये आपको बोल्ड और क्लासी लुक देगा।

आईब्रो को बनाएं बोल्ड

आई मेकअप करने के बाद आईब्रो पेंसिल से आईब्रो बोल्ड कर लें। इससे आपका आई मेकअप एकदम परफेक्ट दिखेगा।

लिपस्टिक शेड्स

अगर आपने आंखों का मेकअप बोल्ड किया है तो लिपस्टिक का शेड लाइट या न्यूड कलर लगाएं। अगर आई मेकअप लाइट हो तो बोल्ड लिपस्टिक शेड लगाएं।

फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट

5 मिनट में मेकअप करने के लिए आप अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लगाएं। अगर फाउंडेशन नहीं हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। 

हाईलाइटर करें यूज

अगर पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं तो हाईलाइटर यूज कर सकती हैं। इससे मेकअप पर चमक आ जाएगी और चेहरा खूबसूरत दिखेगा।

