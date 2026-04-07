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उधार लिया पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव का उड़ाया मजाक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Apr, 2026 12:13 PM
उधार लिया पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव का उड़ाया मजाक

  नारी डेस्क: कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव का हाल ही में मुंबई में एक इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपने चल रहे चेक बाउंस मामले के बीच वित्तीय टिप्पणियों पर हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब देते नजर आए। उनके इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा और वीडियो देखते ही चर्चा का विषय बन गया।

वायरल वीडियो का हाल

वीडियो इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन अवॉर्ड्स का है। राजपाल यादव दर्शकों के बीच बैठे अनौपचारिक बातचीत करते दिखे। इस दौरान उन्होंने वैश्विक वित्तीय माहौल और मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर मजाकिया लेकिन सूझ-बूझ वाले अंदाज में प्रतिक्रिया दी। सौरभ द्विवेदी ने कहा कि “डॉलर कितना भी ऊपर-नीचे हो जाए, उधार लिया पैसा तो चुकाना ही पड़ता है।” इस पर राजपाल यादव ने हास्यपूर्ण लेकिन गंभीर अंदाज में जवाब दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि ऋण चुकाने से पहले पूरे मामले को समझना जरूरी है। इस बातचीत में कॉमेडियन ज़ाकिर खान ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और इस इवेंट में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, राजपाल ने संयम और मुस्कान बनाए रखते हुए बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया।

चेक बाउंस मामले की पृष्ठभूमि

राजपाल यादव का कानूनी मामला 2012 का है। उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लपाता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद, आर्थिक नुकसान के कारण यह राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई। 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में विपक्षी पक्ष ने 6 करोड़ रुपये में मामले को निपटाने की इच्छा जताई। हालांकि, राजपाल ने कहा कि उन्होंने अब तक काफी रकम चुका दी है और उनका दावा है कि कुल बकाया राशि 17 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी बताया कि भुगतान जुटाने के लिए उन्हें पांच फ्लैट बेचने पड़े।

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पेशेवर और भावनात्मक संतुलन

कानूनी चुनौतियों के बावजूद राजपाल यादव पेशेवर रूप से सक्रिय हैं। उनके पास कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिनमें आगामी फिल्म ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार जैसे अभिनेता के साथ काम शामिल है। राजपाल ने कहा कि इस स्थिति से वे भावनात्मक रूप से अभिभूत नहीं हैं और यदि आवश्यक हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, जिसमें कारावास की संभावना भी शामिल हो सकती है।

राजपाल यादव का यह वीडियो न केवल उनके हास्य और बुद्धिमानी का परिचायक है, बल्कि दर्शाता है कि कैसे वे कानूनी और वित्तीय दबावों के बावजूद संयम और पेशेवर रवैया बनाए रखते हैं। वायरल वीडियो ने उनके चेक बाउंस मामले पर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है।
 

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