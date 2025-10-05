05 OCTSUNDAY2025 11:05:12 PM
शरीर ये संकेत दें तो समझ लें आप हो गए हैं Thyroid की शिकार! इग्नोर ना करें तो अच्छा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Oct, 2025 05:41 PM
नारी डेस्क: दुनियाभर में आज 10 में से 4 लोग थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। मोटापा बढ़ना, हार्मोन्स में गड़बड़ी और गलत लाइफस्टाइल ही इस रोग के मुख्य कारण हैं। यह दो तरह का होता है। इस बीमारी के चलते हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। वहीं  प्रोजेस्टेरॉन (प्रजनन के लिए जरूरी) नाम का हार्मोन भी होता है। इन दोनों हार्मोन के असंतुलित होने पर थायराइट के फंक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है और महिलाओं को थायराइड की समस्या होती है। आइए आपको बताते हैं थायराइड के लक्षण और क्या लेनी चाहिए डाइट...

बाल झड़ना

बालों का झड़ना थायराइड के लक्षण होते हैं। अगर आपके बाल पहले से ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसे हल्के में ना लें।

अचानक से वजन बढ़ना या कम होना

वजन में अचानक से फर्क आना भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और महिलाओं का वजन अचानक से कम या ज्यादा होता है।

थकान और कमजोरी

वैसे तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में शरीर में ऊर्जा की कमी होना लाजमी है, लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा थकान लगती है, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज या पीरियड्स में भी थकावट लगती है तो एक्सपर्ट से जांच करवाएं।

मूड स्विंग्स 

थायराइड से पीड़ित महिलाओं को मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, कंपकंपी या ब्रेन फॉग जैसी समस्या हो सकती है। कई महिलाएं इन लक्षणों को थकावट समझ कर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन ये थायराइड के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो एक्सपर्ट से सलाह लें।

डाइट में ले ये चीजें

 थायराइड के मरीज डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। आप दूध, दही, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं, इससे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए मुलेठी भी काम आती है। इसमें कई सारे पोषत तत्व होते हैं, जिसे खाने से थकान और कमजोरी की समस्या दूरी होती है। विटामिन सी से भरपूर आंवला खाने में इम्यूनिटी मजबूत होती है। वहीं बालों को मजबूत और काला करने में आंवला फायदेमंद है। इससे थायराइड की समस्या कम होती है। नारियल पानी या कच्चा नारियल खाने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और थायराइड कंट्रोल होता है।

 अपनी डाइट में सोयाबीन शामिल करें। इसके अलावा आप सोया मिल्क, टोफू या सोयाबीन खा सकते हैं। इससे हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। 


 

